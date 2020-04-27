С заботой о людях

На заседании внеочередной 51-й сессии Бескарагайского районного маслихата рассмотрены вопросы социального благополучия сельчан.

Состоялось обсуждение утверждения правил оказания социальной помощи, размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в районе.

– Социальное благополучие остается в приоритете, несмотря на противоэпидемиологические и ограничительные мероприятия, – подчеркнул заместитель акима района Бауыржан Баталов. – Важно не оставить людей в беде, поддержать в трудный момент.

Кроме того, рассмотрено повышение базовых ставок земельного налога на неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения. Это решение принято в соответствии с поручением главы региона.

В завершение встречи подведены итоги противопаводковых мер, внесены изменения в решение Бескарагайского районного маслихата от 6 января 2020 года «О бюджете Бескарагайского района на 2020–2022 годы».

Ева Ким

Бескарагайский район