С заботой о людях

Общественный порядок и ценообразование на социально значимые продукты – две темы, которым уделяют особое внимание в Аягозском районе.

В Семее на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций ВКО аким Аягозского района Дилдабек Оразбаев рассказал о социально-экономическом развитии района.

Среди основных достижений отмечено увеличение поголовья крупного рогатого скота. Валовой объем продукции сельского хозяйства составил 26391,5 млн тенге. Инвестиции в основной капитал выросли в два с половиной раза.

Дилдабек Оразбаев рассказал о мерах, принимаемых местными исполнительными органами по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты.

– Еженедельно мы проводим ярмарки выходного дня, где цены на социально значимые продукты питания существенно ниже рыночных, – сообщил Дилдабек Оразбаев.

В рамках цифровизации в районе осуществляется установка камер видеонаблюдения. Аким района пояснил, какие результаты ожидают от этого нововведения.

– Совместно с руководством полиции проведен мониторинг территорий, где чаще всего происходят правонарушения. В этих точках установлено более 40 камер видеонаблюдения, – подчеркнул Дилдабек Оразбаев. – Средства на реализацию этого проекта выделены из местного бюджета. Кроме того, принято рациональное решение не отключать уличное освещение до самого утра. В результате принятых мер количество совершенных преступлений по городу заметно снизилось.

Он также сообщил, что работа по монтажу видеокамер продолжится в следующем году. Около 20 из них планируется установить в селе Актогай, где проходит железная дорога.

Флора Левина

Семей