С заботой о каждом

Светлана Лычагина, председатель Шемонаихинского районного филиала РОО «Организация ветеранов»:
– Для защиты здоровья и предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Шемонаихе введены ограничительные меры. Это решение своевременное и правильное. Горожане отнеслись к этому с пониманием. Все организационные мероприятия осуществляются руководством района оперативно и слаженно. Только общими усилиями мы сможем справиться с угрозой распространения коронавируса.
В районе реализуется первый пакет антикризисных мер по поддержке граждан и бизнеса. Общественные организации активно участвуют в разъяснении правительственных решений и мониторинге ситуации. Районной ветеранской организацией в WhatsApp создана группа «Пенсионеры Шемонаихинского района», где оперативно публикуются все новости, даются разъяснения и исключаются слухи и фейки.
Самые лучшие человеческие качества проявляются в дни испытаний. Мы все сейчас проходим экзамен на гражданственность. Многие земляки проявляют социальную ответственность, совершают поступки, достойные уважения. Некоторые предприниматели в рамках акции Biz birgemiz партии Nur Otan обеспечили продуктовыми наборами особо нуждающихся многодетных матерей, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла.
Помощь людям, попавшим в сложную ситуацию, может быть многогранной. Некоторым требуется не только материальная, но и моральная поддержка, совет, внимание. Необязательно быть состоятельными людьми, чтобы помогать друг другу. Для этого достаточно стать волонтёром и поддерживать тех, кто находится рядом.
В этот период мы должны приложить все усилия, выполнять все правила, чтобы сохранить стабильность и единство.
Ерлан Зайтенов, депутат областного маслихата, глава к/х «Е. Зайтенов», Бородулихинский район:
– В Бородулихинском районе принимаются все необходимые меры, направленные на профилактику распространения коронавируса среди населения. Распоряжением акима района создан штаб по реализации мероприятий и исполнению инструкций по недопущению развития коронавирусной инфекции. При районноммаслихате действует комиссия по контролю за дезинфекционной обработкой общественного транспорта, объектов массового скопления людей.
Но, несмотря на всю проводимую работу, пик заболеваемости в стране еще не пройден. Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил, что режим чрезвычайного положения продлен до первого мая. По этой причине вБородулихе с
15 апреля введены ограничительные меры. Установлены четыре контрольно-пропускных пункта.
Считаю это своевременным и правильным. Наше здоровье – это самое главное. Нужно беречь себя и окружающих. Нужно с пониманием отнестись к временным трудностям, сохранять спокойствие, соблюдать дисциплину и все необходимые меры для недопущения распространения пандемии.
Прошу предпринимателей проявить понимание и уважение к населению своего села, округа, района, обеспечить стабильность цен на социально значимые продукты питания и предметы первой необходимости, а также проводить профилактические мероприятия, обеспечивающие благоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку в магазинах и торговых точках.
Сейчас мы переживаем трудные времена, и надо подумать не только о себе, но и о своей семье, близких, родных и окружающих вас людях. Уверен, что, соблюдая все рекомендации, сохраняя спокойствие, вместе мы победим пандемию.