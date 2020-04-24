С заботой о каждом

Точка зрения

Светлана Лычагина, председатель Шемонаихинского районного филиала РОО «Организация ветеранов»: 

С заботой о каждом

– Для защиты здоровья и предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Шемонаихе введены ограничительные меры. Это решение своевременное и правильное. Горожане отнеслись к этому с пониманием. Все организационные мероприятия осуществляются руководством района оперативно и слаженно. Только общими усилиями мы сможем справиться с угрозой распространения коронавируса. 

В районе реализуется первый пакет антикризисных мер по поддержке граждан и бизнеса. Общественные организации активно участвуют в разъяснении правительственных решений и мониторинге ситуации. Районной ветеранской организацией в WhatsApp создана группа «Пенсионеры Шемонаихинского района», где оперативно публикуются все новости, даются разъяснения и исключаются слухи и фейки. 

Самые лучшие человеческие качества проявляются в дни испытаний. Мы все сейчас проходим экзамен на гражданственность. Многие земляки проявляют социальную ответственность, совершают поступки, достойные уважения. Некоторые предприниматели в рамках акции Biz birgemiz партии Nur Otan обеспечили продуктовыми наборами особо нуждающихся многодетных матерей, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла. 

Помощь людям, попавшим в сложную ситуацию, может быть многогранной. Некоторым требуется не только материальная, но и моральная поддержка, совет, внимание. Необязательно быть состоятельными людьми, чтобы помогать друг другу. Для этого достаточно стать волонтёром и поддерживать тех, кто находится рядом. 

В этот период мы должны приложить все усилия, выполнять все правила, чтобы сохранить стабильность и единство. 

 

 

Ерлан Зайтенов, депутат областного маслихата, глава к/х «Е. Зайтенов», Бородулихинский район: 

С заботой о каждом

– В Бородулихинском районе принимаются все необходимые меры, направленные на профилактику распространения коронавируса среди населения. Распоряжением акима района создан штаб по реализации мероприятий и исполнению инструкций по недопущению развития коронавирусной инфекции. При районноммаслихате действует комиссия по контролю за дезинфекционной обработкой общественного транспорта, объектов массового скопления людей. 

Но, несмотря на всю проводимую работу, пик заболеваемости в стране еще не пройден. Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил, что режим чрезвычайного положения продлен до первого мая. По этой причине вБородулихе с  
15 апреля введены ограничительные меры. Установлены четыре контрольно-пропускных пункта. 

Считаю это своевременным и правильным. Наше здоровье – это самое главное. Нужно беречь себя и окружающих. Нужно с пониманием отнестись к временным трудностям, сохранять спокойствие, соблюдать дисциплину и все необходимые меры для недопущения распространения пандемии. 

Прошу предпринимателей проявить понимание и уважение к населению своего села, округа, района, обеспечить стабильность цен на социально значимые продукты питания и предметы первой необходимости, а также проводить профилактические мероприятия, обеспечивающие благоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку в магазинах и торговых точках.  

Сейчас мы переживаем трудные времена, и надо подумать не только о себе, но и о своей семье, близких, родных и окружающих вас людях. Уверен, что, соблюдая все рекомендации, сохраняя спокойствие, вместе мы победим пандемию. 

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