С заботой о каждом

Светлана Лычагина, председатель Шемонаихинского районного филиала РОО «Организация ветеранов»:

– Для защиты здоровья и предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Шемонаихе введены ограничительные меры. Это решение своевременное и правильное. Горожане отнеслись к этому с пониманием. Все организационные мероприятия осуществляются руководством района оперативно и слаженно. Только общими усилиями мы сможем справиться с угрозой распространения коронавируса.

В районе реализуется первый пакет антикризисных мер по поддержке граждан и бизнеса. Общественные организации активно участвуют в разъяснении правительственных решений и мониторинге ситуации. Районной ветеранской организацией в WhatsApp создана группа «Пенсионеры Шемонаихинского района», где оперативно публикуются все новости, даются разъяснения и исключаются слухи и фейки.

Самые лучшие человеческие качества проявляются в дни испытаний. Мы все сейчас проходим экзамен на гражданственность. Многие земляки проявляют социальную ответственность, совершают поступки, достойные уважения. Некоторые предприниматели в рамках акции Biz birgemiz партии Nur Otan обеспечили продуктовыми наборами особо нуждающихся многодетных матерей, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла.

Помощь людям, попавшим в сложную ситуацию, может быть многогранной. Некоторым требуется не только материальная, но и моральная поддержка, совет, внимание. Необязательно быть состоятельными людьми, чтобы помогать друг другу. Для этого достаточно стать волонтёром и поддерживать тех, кто находится рядом.

В этот период мы должны приложить все усилия, выполнять все правила, чтобы сохранить стабильность и единство.