С заботой о детях

«Казцинк» поддержал детский дом «Умит» в период действия режима ЧП.

«Казцинк» выделил более 4 млн тенге детскому дому «Умит» для

обеспечения безопасности воспитанников и подключения к высокоскоростному Интернету.

Компания на постоянной основе поддерживает детский дом «Умит», помогает в разных направлениях работы учреждения, старается не забывать о каждом ребенке. Во время пандемии COVID-19 воспитанникам требуется особенная помощь. В апреле все образовательные учреждения были вынуждены перейти на дистанционный режим работы – занятия теперь проходят в режиме онлайн. Для многих организаций это стало неожиданной проблемой. Ведь для того, чтобы ребята могли комфортно заниматься онлайн, нужен доступ к Интернету с высокой скоростью.

На средства, выделенные «Казцинком», каждая комната детского дома была подключена к сети Интернет и кабельному телевидению. Сервисы были оплачены на год вперед. Теперь воспитанники могут беспрепятственно получать знания.

– Пандемия коронавирусной инфекции отразилась на всех нас. Педагогам и воспитанникам детского дома «Умит» приходится сейчас непросто, – прокомментировал исполнительный директор по административным вопросам ТОО «Казцинк» Андрей Лазарев. – Долгое время было доступно всего несколько точек раздачи Интернета. Их было недостаточно, чтобы обеспечить всем воспитанникам качественное дистанционное обучение. Мы не прошли мимо этой сложной ситуации, так как образование детей очень важно!

Также «Казцинк» помог приобрести дезинфицирующие средства и бесконтактные термометры, которые помогут обеспечить безопасность воспитанников.

Управление по связям

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