С заботой о будущих новосёлах

Жилищное строительство в новом микрорайоне Карагайлы в Семее не останавливается. При этом застройщики стараются предусмотреть всё, чтобы жизнь в новых квартирах была комфортной.

Совсем скоро в этом микрорайоне появятся ещё 12 домов, в настоящее время полным ходом идёт строительство восьми из них. Документация по возведению ещё четырех новых зданий проходит конкурсные процедуры. Сроки сдачи первых трёх домов – июль, сентябрь и декабрь текущего года.

Как рассказали в отделе строительства Семея, в этот период в городе строится более 30 многоэтажных домов. Это на 150 процентов больше, чем в 2019 году. В эксплуатацию планируется ввести 17 домов, это 1200 квартир. Из этого количества 288 квартир получат представители социально уязвимых слоев населения. Следует особо отметить, что при реализации строительных проектов используется 90 процентов стройматериалов местного производства.

В микрорайоне Карагайлы запланировано строительство не менее

98 домов, квартиры в которых будут реализовываться исключительно в рамках государственных жилищных программ. Застройщиками нового микрорайона выступили две крупные строительные компании Семея – ТОО «Фирма «Азия» и ТОО «Компания «Восток-строй».

Они стараются учитывать все нюансы и предусмотреть все мелочи, чтобы для будущих новосёлов жизнь в этих квартирах стала комфортной. Так, в Карагайлы при строительстве дома отказались от перегородок из гипсокартона. Стены в здании поднимают из кирпича и пескоблока, что улучшает звукоизоляцию в помещениях.

Квартиры, построенные ТОО «Фирма «Азия», реализуются по программам «Свой дом» и «Бақытты отбасы». Дома соответствуют III классу комфортности в чистовой отделке. В подъездах установлены высокоскоростные лифты и встроена система «умный дом». Условия, созданные для новосёлов, позволяют заселиться в новую квартиру и забыть на несколько лет о необходимости проведения ремонта.

По словам специалистов, самый приемлемый вариант для строительства жилья в Семее – двух- и трёхкомнатные квартиры средней площади. Это позволяет достаточно быстро их реализовывать семьям со средним достатком. Что касается качества нового жилья, то застройщики дают гарантию на устранение любых недочётов строительства в течение двух лет.

С 2017 года в новом микрорайоне сданы в эксплуатацию 20 многоэтажек общей площадью 111,965 тыс. кв. м – это 1405 квартир. Застройщики не забывают и о благоустройстве территории. Предусмотрены места для парковки, а для малышей оборудуют игровые площадки.

И хорошая новость для молодых семей – в будущем году в микрорайоне начнётся строительство ещё одной школы и детского сада.

Флора Левина

Семей