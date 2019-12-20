С доставкой на дом

Курс на цифровизацию государственных услуг, оказываемых госорганами в Курчумском районе, приносит свои плоды.

По данным отдела информационных технологий и внедрения внутреннего контроля качества оказания госуслуг аппарата акима Курчумского района, за минувшие 10 месяцев этого года доля электронных госуслуг от их общего объема выросла до 91,9 процента.

Население района все чаще прибегает к услугам портала электронного правительства egov.kz. Госуслуги, полученные через этот портал, составили 45,7 процента от их общего объема, оказанного в цифровом формате. Всего же за 10 месяцев года местными госорганами было оказано жителям района 88226 различных госуслуг. В том числе Курчумским отделом Госкорпорации «Правительство для граждан» (ЦОНом) – 2532.

В зданиях аппаратов всех 12 сельских округов района открыты уголки самообслуживания, где сельчанам доступны возможности «цифры» при получении госуслуг. В двух самых крупных библиотеках района в Курчуме и Маркаколе для местного населения действуют аналогичные центры. Определенные сложности создает отсутствие Интернета в отдаленных малых селах, однако, по информации руководителя аппарата акима района Асана Абильмажинова, уже в следующем, 2020 году власти активно возьмутся за решение этой проблемы.

Стоит отметить качество оказания государственных услуг – это главный показатель работы государственных органов. Государственные услуги охватывают все сферы жизни человека: они необходимы ему уже при рождении, сопровождают на всем его веку, поэтому и определяют качество жизни. Задачей госорганов является создание всех необходимых условий для оперативного получения госуслуг своими гражданами. Поэтому недалек тот день, когда получение нужной справки на дому станет повсеместной практикой.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район