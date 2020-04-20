С доставкой на дом

В Семее пенсионерам старше 70 лет и инвалидам I и II групп доставляют домой

продукты и медикаменты.

Городской акимат совместно с сетью супермаркетов «Адал» и аптек «Адал-фарм» организовали доставку необходимых продуктов и медикаментов пожилым и

людям с ограниченными возможностями здоровья.

Для этого достаточно позвонить на многоканальный телефон по номеру 52-12-12 и сделать заказ. Пакет с продукцией доставят по адресу волонтеры Молодежного ресурсного центра.

– Заказ можно делать один раз в неделю, – пояснила главный специалист отдела информационных технологий Умит Кенесбекова. – Специалисты сall-центра принимают заявки ежедневно с семи утра до 19:00. Со второго апреля принято и обработано более 1200 заявок.

Семейчанке Бибигуль Алпановой 70 лет. После введения ограничительных мер она практически не выходит из дома. Доставку продуктов и медикаментов людям преклонного возраста и людям с особыми потребностями считает своевременной и удобной услугой.