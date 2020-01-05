С благодарностью за добрые дела

Лучшим меценатам Восточного Казахстана вручили награды «Жомарт жүрек». В числе победителей – предприниматели, руководители предприятий, общественные деятели, внесшие весомый вклад в развитие своей малой родины.

Премия «Жомарт жүрек» – это уникальный проект, направленный на популяризацию идей благотворительной деятельности, меценатства и филантропии.

Глава региона Даниал Ахметов выразил всем искреннюю благодарность за помощь в реализации благотворительных и социально значимых мероприятий в рамках программы «Рухани жаңғыру» и подчеркнул, что в любом цивилизованном обществе бизнесмены всегда помогают нуждающимся и с каждым годом таких неравнодушных людей становится все больше.

– Название республиканского конкурса «Жомарт жүрек» точно передает ваше самое главное человеческое качество – это ваши щедрые сердца, – отметил аким области. – Вы не остаетесь равнодушными, когда видите нуждающихся в помощи и поддержке. Своей активной гражданской позицией вы принимаете непосредственное участие в воспитании у казахстанцев чувства истинного патриотизма, выражаемого в любви, гордости и преданности своей стране, истории и культуре, нравственном долге перед Родиной.

Восточноказахстанскими меценатами за три года было реализовано 956 важных проектов, таких как строительство детских спортивных и игровых площадок, фельдшерских пунктов, детских садов, обучающих центров и других объектов. Оказана помощь в решении социальных вопросов городов и сел, поддержке творческой и спортивной молодежи, многодетных и малообеспеченных семей, инвалидов и одиноких, нуждающихся в помощи.

В торжественной обстановке десять конкурсантов, по велению бескорыстных сердец которых совершаются добрые дела и вносится значительный вклад в развитие родной страны, были отмечены дипломами в пяти номинациях и статуэтками «Жомарт жүрек».

Премия «Меценат года» вручена генеральному директору ТОО «Казцинк» Александру Хмелеву и генеральному директору ТОО «Шалабай» Куанышу Сулейменову (Жарминский район).

В номинации «Туған өлке» – «Родной край» награждены руководитель ИП «Омаров» Серикбол Омаров (Урджарский район) и директор ТОО «Лина Агро» Юрий Ковязин (Бородулихинский район).

Звания «Личность года» (номинация «Жыл тұлғасы») удостоились руководитель КХ «Ақбай» Саулеш Абылгожина (Зайсанский район) и директор ТОО «Плюс» Сергей Смирнов (район Алтай).

Лучшей организацией года (номинация «Жылдың үздік ұйымы») признаны ТОО «SemAZ» из Семея (директор Асемкан Дускужанов) и ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» из Жарминского района (генеральный директор Кенбеийл Исаев).

За активное участие в волонтерской деятельности (номинация «Ерен еріктілік») были отмечены исполнительный директор ОФ «Центр семьи» (Семей) Людмила Асташкина и руководитель группы «Үржар белсенділері» при Молодежном ресурсном центре Урджарского района Алтынай Курманова.

Глава сельхозпредприятия ТОО «Лина Агро» Юрий Ковязин на протяжении многих лет вносит весомый вклад в социальную сферу Бородулихинского района. Одним из недавно реализованных им благотворительных проектов является строительство парка отдыха в селе Новопокровка. Сумма вложенных бизнесменом средств – свыше 12 млн тенге.

– Для меня большая честь впервые получить такую премию, – говорит меценат. – Вносить посильный вклад в развитие своей малой родины – мой священный долг. Надеюсь, эстафету доброты подхватят и другие предприниматели.

Бахыт Сарсембаева

Фото Тлеубека Шаяхмета