Счастья картина от Катерины

У Екатерины Томиловой из Алтая есть проверенный способ борьбы с хандрой или волнением. Неприятности и проблемы она «отгоняет»… цветами ручной работы. Шикарные розы и орхидеи, королевские пионы, лилии помогают девушке мыслить позитивно и справляться с любыми невзгодами.

В школе Катя была уверена, что она технарь. Ей нравились и давались точные науки, что в итоге и повлияло на выбор профессии инженера по охране труда. Но в университете она увидела в одном из интернет-магазинов набор листов фоамирана и, поддавшись порыву, выписала его.

– Несмотря на технический склад ума, мне всегда нравилось рисовать, любила украшать свою комнату, красиво и оригинально упаковывать подарки, – вспоминает Екатерина. – Поэтому хотелось заняться чем-то творческим. Получив заказ с фоамираном, долго не могла понять, что с ним делать. Этот материал, который еще называют пластичной замшей, был мне тогда не знаком.

С направлением работы помог определиться мастер-класс, найденный в Интернете. С первого цветка начинающий мастер поняла, что нашла дело для души. Интерес к рукоделию с каждой новой работой только возрастал. Сюрпризом стал психотерапевтический эффект ее хобби. Сам процесс создания цветочных композиций, украшений, аксессуаров для волос помогал отрешиться от проблем и негативных мыслей.

– Если на душе начинают скрести кошки, сразу берусь за цветы, – смеется Екатерина. – Для меня это и отдых, и смена деятельности. Кроме того, когда делаю очередную композицию, не могу думать о плохом. На сердце сразу становится легко и появляется место для позитивных мыслей.

Сегодня Катя работает на обогатительной фабрике Алтая лаборантом. После смены и домашних дел часто садится «выращивать» все новые и новые розы, орхидеи, пионы, которые выполнены столь искусно, что отличить их от настоящих визуально практически невозможно. Супруг увлечение жены поддерживает и всегда восхищается всеми ее работами. На его юбилей она сделала полутораметровые ростовые цветы из изолона, чтобы украсить фотозону на природе.

– Мы с уважением относимся к хобби друг друга, – поясняет Катя. – Антон у меня рыбак. Когда он уезжает, я использую свободное время для творчества. Люблю работать размеренно и получать удовольствие от самого процесса.

На одну работу у мастера уходит около двух недель. Технология создания цветов из фоамирана требует использования лаков, красок, многослойного окрашивания.

За время увлечения цветочным рукоделием Екатерина заметно пополнила свой багаж знаний о растениях. Признается, что теперь постоянно рассматривает строение цветов на клумбах города. Заинтересовавшись конкретным бутоном, ищет дополнительную информацию в Интернете, изучает фотографии соцветия, снятого с разных ракурсов, придумывает, как более достоверно его воспроизвести.

– Могу увидеть красивый букет или сочетание цветов в природе и загореться, – делится девушка. – Сразу откладываю все дела и начинаю работать… Близким свое творчество не навязываю, но, когда меня просят что-то сделать, берусь за заказ с удовольствием. Нравится, если моя работа приносит людям радость. Для себя же что-то делаю редко. Мне интереснее украсить дом изделиями ручной работы других мастеров, которые, так же как и я, вложили в свое творение частичку души.

Екатерина отмечает, что серьезно занимается творчеством только полтора года. Сколько за это время было сделано букетов, не считала. Но яркий цветочный фотоальбом в Instagram доказывает, что без работы мастер все это время не сидела. Качество созданных композиций вполне позволяет сделать хобби основной работой, заняться, к примеру, оформительскими проектами. Такой возможности Катя не исключает, говорит, что сочтет за честь радовать своим талантом людей.

Ксения Мецлер

Район Алтай