Счастлив тот, кто не знает войны

Анна Кузьминична Резанова, которой 10 февраля исполнится 100 лет, до сих пор помнит каждый километр пройденных ею дорог, своих однополчан, первый бой и раненых, которым оказывала помощь.

Она принадлежит к поколению, юность которого проходила испытание на зрелость в Великой Отечественной войне.

Фронтовой медсестре из Восточного Казахстана посчастливилось выжить в то страшное время, вернуться домой и, несмотря на все трудности, сохранить в своем сердце любовь, жизнерадостность и веру в завтрашний день.

Сейчас в силу своего почтенного возраста и слабого состояния здоровья ветерану войны тяжело общаться, поэтому рассказ о ее жизни вел сын Владимир Романович. Последние годы он со своей супругой заботится об Анне Кузьминичне.

Он признается, что о событиях военных лет его мама старалась не рассказывать – слишком тяжелые воспоминания…

Родилась она в 1920 году в селе Зимовье. Семья Кузьмы и Фетиньи Худяковых была многодетной. Из десяти детей двое умерли в младенчестве. Остались семеро сестер и один брат. Несмотря на крайнюю бедность, родители старались дать им образование. В школу дети пошли в селе Черемшанка. Жили на квартирах у местных жителей, помогали им вести хозяйство.

Анна Кузьминична, окончив 7 классов, в 1938 году поступила в медицинское училище в Лениногорске (ныне – Риддер). Ее сестры также окончили школу, училища (фабрично-заводские заведения, дававшие рабочие профессии). С началом войны все они стали работать на предприятиях полиметаллического комбината Лениногорска – на обогатительной фабрике, свинцовом заводе, руднике.

Единственный брат, Корнил Худяков, окончил педагогический техникум, преподавал в школе. В 1938 году был призван в армию, участвовал в Советско-финской войне. Во время Великой Отечественной войны, за пару дней до Победы, погиб под Выборгом, командуя танковым экипажем.

Страшная весть о начале войны 21-летнюю Анну застала во время сдачи выпускных экзаменов в училище. Буквально на следующий день после объявления военных действий, 23 июня 1941-го, она была отправлена на Дальневосточный фронт. Девушка даже не успела попрощаться с родными.

В первые же дни Великой Отечественной все государство было переведено на военное положение. Однако ни в одном тыловом регионе СССР население не испытывало такого сильного напряжения, как на Дальнем Востоке. Связано это было с тем, что на дальневосточной границе со стороны Маньчжурии и Кореи стояла более чем миллионная японская Квантунская армия, готовая в любую минуту перейти границу СССР и приступить к захвату Дальнего Востока.

Из воспоминаний ветерана, все лучшие силы и средства вплоть до 1945 года уходили на запад, на войну против гитлеровской Германии, поэтому большинство солдат «тылового» Дальневосточного фронта были призывниками старших возрастов, а на вооружении находилось устаревшее оружие. Дальневосточные войска питались по «третьей тыловой норме», то есть жили фактически впроголодь.

Анна Кузьминична с первых дней войны и практически до ее окончания работала в прифронтовом госпитале, спасала жизни, выхаживала солдат, утешала отчаявшихся. На плечи совсем еще молоденькой девчонки легли обязанности заготавливать дрова, носить воду, стирать и гладить бинты и постельное белье, выполнять другую тяжелую работу, о которой в мирное время не могла и подумать.

«Сестричка, сестра, сестрица», – так ласково называли бойцы медсестру Анну. На ее хрупкие плечи выпало испытаний не меньше, чем солдатам на передовой. Она, как и другие женщины, наравне с мужчинами проявляла необыкновенную храбрость, мужество, бесстрашие! Пожилым людям и детям, раненым и инвалидам, ослабевшим и больным – всем была необходима помощь медицинской сестры. Это чувствовал каждый боец и командир в бою, зная, что рядом сестра – «сестрица», бесстрашный человек, который не оставит в беде, окажет первую помощь в любых условиях, оттащит в укрытие, вынесет с поля боя в тяжелую минуту на себе, закроет собой от осколков бомбежки в пути.

В то время на Дальнем Востоке, по воспоминаниям ветерана, все жили в напряжении от ожидания скорой войны с Японией. Одновременно со службой в госпитале их готовили к предстоящим боевым действиям. Наиболее страшным, бесчеловечным оружием японцев было бактериологическое и химическое, которое они разрабатывали много лет и испытывали на пленных и китайском населении. Медиков учили, как в случае его реального применения защитить население, военнослужащих и себя в условиях боевых действий на огромных просторах размещения воинских частей, техники.

– Сейчас трудно представить всю неимоверную тяжесть военного труда, – говорит сын ветерана. – Как можно было это переносить и при этом оставаться людьми, способными оказывать помощь, спасать, лечить и любить всех, с кем приходилось повседневно сталкиваться в условиях боли, крови, увечий и неизбежных смертей?! Мама всегда говорила: «Без любви к человеку нет и настоящего врача».

Помимо повседневной рутинной работы в госпитале, медицинский персонал готовился и к приему раненых, заболевших бойцов с передовых расположений воинских частей. А это – командировки в боевые части, организация первичной медпомощи, транспортировка заболевших и пострадавших в госпиталь, где была возможность оказания наиболее квалифицированной помощи.

И, пожалуй, самой главной и ответственной задачей была подготовка медперсонала на передовой. Квалифицированных медработников в самой гуще фронта не хватало и поэтому санитаров, медсестер обучали простым, но эффективным навыкам спасения раненых и пострадавших до поступления в госпиталь. Это стало неотъемлемой работой Анны Кузьминичны Худяковой. Ее усилия в этом были признаны и отмечены продвижением от рядовой, сержантского состава до старшего лейтенанта медицинской службы. Ветеран награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией» и множеством других наград.

В 1943 году Анна Кузьминична встретила своего будущего мужа – старшего сержанта Романа Григорьевича Резанова; на следующий год они поженились.

С началом Дальневосточной операции по уничтожению Квантунской Армии в 1945 году старший лейтенант Резанова принимала непосредственное участие в боевых действиях наступавшей Красной Армии. Эти бои сопровождались ожесточенными столкновениями противоборствующих сторон. Были убитые, раненые, искалеченные. Их требовалось не просто вытащить с полей сражения, но и оказать первичную квалифицированную помощь и отправку в тыл. Благодаря ее мужеству многие солдаты и офицеры вернулись в мирную жизнь здоровыми.

В одном из боев девушка получила тяжелое ранение, но после лечения продолжила службу. Теперь перед медиками стояли другие задачи – не только вернуть в строй воинов Красной Армии, но и оказывать помощь жителям Китая, которые длительное время находились под оккупацией японцев. Принимались экстренные меры предотвращения возможных эпидемий. И с этой задачей «солдаты в белых халатах» также блестяще справились! Они выстояли! Умирали от пуль и от голода, работали до изнеможения, но никогда не падали духом и в конце концов победили.

Анна Кузьминична была демобилизована в декабре 1945 года, так как ждала появления на свет своего первенца. В мирное время, после рождения двоих сыновей, продолжила работать по специальности в медсанчасти Лениногорска, посвятив служению людям почти полвека. Почти столько же они прожили вместе с мужем Романом Григорьевичем. Супруги воспитали двоих сыновей, пятерых внуков, девять правнуков.

…Проходят десятилетия, но не меркнет слава доблестного поколения победителей. Навеки останется в сердцах людей благодарность участникам войны и труженикам тыла. Они не щадили себя в эти грозные годы, прошли через суровые испытания и лишения. Их мужество и самоотверженность – это вечный образец и неиссякаемый источник патриотизма для всех нас.

Бахыт Сарсембаева