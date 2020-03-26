«Сфотографируй» легкие

В Семее завершается месячник, приуроченный к Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

В прошлом году по городу зарегистрировано 189 случаев впервые выявленного туберкулеза, из них 154 легочных форм и 35 случаев внелегочного туберкулеза. Причем заболеваемость среди детей снижается, а среди подростков, напротив, возрастает. Тем не менее, по словам специалистов, в Семее сохраняется стойкая тенденция к снижению заболеваемости.

В основном туберкулез распространен среди людей в возрасте от 18 до 65 лет. С целью ревакцинации БЦЖ регулярно проводится туберкулин-диагностика (проба Манту). В 2019 году проведено свыше 27 тысяч туберкулиновых проб детям из группы риска. У 1452 из них отмечалась впервые положительная реакция, все дети обследованы и охвачены предупреждающим лечением.

Вакциной БЦЖ привито более шести тысяч новорожденных. По словам специалистов, некоторые родители усугубляют ситуацию, отказываясь от проведения вакцинации новорожденным детям, тем самым подвергая их опасности заражения. Более того, есть и больные, уклоняющиеся от лечения, что также несет опасность для здоровья окружающих. Специалисты советуют не пренебрегать профилактическими мерами и не отказываться от прохождения флюорографии и вакцинации.

– Необходимо соблюдать меры профилактики, – подчеркивает главный специалист отдела эпидемиологического надзора Шолпан Садыкова. – Не пренебрегать вакцинацией детей. Первую прививку новорожденный получает в родильном доме в первые четыре дня от рождения, затем в возрасте шести-семи лет. Дети, привитые от туберкулеза, болеют в 15 раз реже и значительно легче, чем непривитые. Туберкулез можно диагностировать рентгенологическими методами – флюоро- и рентгенографией. Еще один способ диагностики – туберкулиновая проба – реакция Манту. Она безвредная и делается детям определенных групп риска в возрасте от одного года до 14 лет.

Специалисты также призывают горожан не бояться проходить флюорографию и заверяют: каждый флюороаппарат тщательно обрабатывается перед каждым пациентом. Что касается оплаты, то для людей, входящих в группу риска, всё бесплатно. В целом по городу группа риска составляет около 70 процентов. За прошлый год с профилактической целью методом флюорографии обследовано более 183 тысяч человек, выявлено 109 случаев активного туберкулеза. С начала этого года посредством передвижного флюорографа осмотрено более 22 тысяч человек, выявлено 14 больных с активным туберкулезом.

Медики отмечают, что лучшая защита от туберкулеза – профилактика. Она включает в себя ежегодное флюорографическое обследование, ведение здорового образа жизни и соблюдение правил личной и общественной гигиены.

Флора Левина

Семей