Существенная поддержка

Субъекты предпринимательства региона в период карантина получили существенную поддержку от областного филиала НПП «Атамекен».

В рамках проекта ANTIKOR.LIVE состоялся прямой эфир с участием первого заместителя руководителя Антикоррупционной службы ВКО Жигера Байдилдина и заместителя директора НПП «Атамекен» по ВКО Алии Мукашевой. В ходе мероприятия рассмотрены вопросы поддержки бизнеса в период карантина.

Жигер Байдилдин рассказал о том, что в Антикоррупционной службе ВКО в целях защиты бизнеса и инвестиций реализуется проект Protecting Business and Investments.

– Основной задачей этого проекта является исключение бюрократических проволочек и коррупционных издержек в процессе деятельности инвесторов и предпринимателей, обратившихся за антикоррупционным сопровождением, – сообщил он. – На сегодняшний день

28 субъектов бизнеса ВКО подписали такое соглашение. В итоге, общая сумма вложения в экономику региона составила более 148 млрд тенге. С начала реализации проекта защищены и восстановлены права 21 предпринимателя и инвестора.

По информации Алии Мукашевой, в период ЧП в областной филиал НПП «Атамекен» поступило свыше одной тысячи обращений от предпринимателей, в основном по вопросам прохождения блокпостов. 215 грузоперевозчикам оказано содействие по их пересечению. 1217 представителям среднего бизнеса предоставлена отсрочка по оплате коммунальных услуг на сумму более 141 млн тенге.

Дано 169 ответов по вопросу предоставления получения свидетельства о форс-мажоре. Также Палата предпринимателей проводит активную работу по разъяснению порядка предоставления отсрочек по кредитам и налоговым обязательствам.

Ерик Абитов