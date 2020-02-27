Сумо для роботов

Городской чемпионат по спортивной робототехнике, 3D-моделированию и программированию собрал вместе более 50 одаренных школьников Курчатова.

Соревнования состоялись в средней общеобразовательной школе № 3 в рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» и инициативного проекта партии Nur Otan «Бесплатные IT-классы для детей».

– Цель чемпионата – создать благоприятные условия для активизации и развития творческих, интеллектуальных способностей молодого поколения казахстанцев и стимулирования интереса учащихся к сфере высокотехнологического производства, инноваций и инженерных разработок, – говорит руководитель отдела внутренней политики Светлана Кайдарова. – Чемпионат проводился по спортивной робототехнике в категориях: «Гонка по линии», «Сумо», «Кегельринг», «Кегельринг квадро», «Сумо шагающих роботов» и «Танковый биатлон», а также в направлениях «3D-моделирование», «Программирование», «Программирование устройств на микроконтроллерах Arduino». Следующий этап – областной конкурс.

Заместитель акима Курчатова Нурбек Кошкарбаев отметил, что благодаря политике Главы государства в Казахстане созданы все условия для всестороннего развития детей. Такие состязания среди школьников позволяют не только выявлять талантливых детей, но и развивать робототехнику до международных стандартов.

В итоге всех участников наградили грамотами по номинациям и ценными призами.

Ева Ким

Курчатов