Суд да дело

В 2019 году 1673 восточноказахстанца решением суда лишены водительских прав.

Представители судов ВКО подвели итоги работы за 2019 год. Свои отчеты презентовали руководители административного, уголовного, следственного, экономического и гражданского судов.

По информации и. о. председателя Специализированного административного суда Усть-Каменогорска Фархада Камалова, в прошлом году в производство поступило 13617 дел. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличение составляет порядка 1000 дел. Рассмотрено 12885 дел в отношении 12913 лиц. Из их общего количества прекращено производство по 2146 делам. С наложением административного взыскания рассмотрено 10747 дел.

– Так, за этот период из числа рассмотренных дел судом вынесено 10747 постановлений с наложением основных видов административного взыскания, – проинформировал Фархат Камалов. – В частности, в виде предупреждения в отношении 623 лиц, административного ареста в отношении 2421 лица, 1673 водителя лишены прав управления автотранспортом, административное выдворение было применено в отношении 19 лиц, административный штраф в отношении 6011 лиц.

По данным городского адмсуда, по статье 610 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» (нарушения водителями ПДД) рассмотрено 3472 дела, по статье 611 (оставление места ДТП ) – 26 дел, по статье 608 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения) – 865 дел. По статье 517 было рассмотрено 425 дел. Это нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения.

По информации председателя Специализированного межрайонного суда по уголовным делам ВКО Бердыгали Касенова, в прошлом году рассмотрено 125 уголовных дел в отношении 151 лица. 136 осужденных граждан лишены свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. 86 уголовных правонарушений совершены лицами в состоянии алкогольного опьянения. 57 преступлений допущены ранее судимыми гражданами.

Как было отмечено в ходе встречи, по количеству гражданских дел наблюдается снижение. Это связано с тем, что в регионе успешно реализуются проекты по развитию института примирения сторон.

Ерик Абитов