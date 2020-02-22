Судьбоносная идея

«Казахстан – полиэтническое государство. Так сложилось исторически.

Ассамблея народа Казахстана объединяет все этносы страны»

Нурсултан Назарбаев

XX век принёс народам планеты неслыханные беды, страдания и испытания. Не обошли они и Великую степь, находившуюся в составе Российской империи, а затем Советского Союза.

Это и неудавшийся эксперимент переустройства мира во время Октябрьской революции, Гражданская война, когда шли брат на брата, каждый со своей правдой. Жесткая индустриализация, насильственная коллективизация, больно ударившая по трудолюбивому, зажиточному крестьянству. Репрессии, уничтожившие по ложным доносам многих представителей цвета нации, а затем неслыханные жертвы

в кровопролитной Великой Отечественной войне с коричневой чумой – фашизмом.

Но вопреки всему люди, на долю которых выпали многие тяготы и испытания, выжили и сломали хребет фашистской военной машине с ее человеконенавистническими идеями превосходства одних народов над другими. Спасли мир от порабощения и физического истребления.

Все эти годы тяжелых испытаний войдут в историю человечества как эра великих открытий, энтузиазма, героических, ратных и трудовых подвигов, освоения космоса, взлета и величия человеческого духа, необычайной веры в силу добра и светлое будущее.

Прошло 75 лет со дня Великой Победы. Весь мир готовится достойно отметить эту дату, воздать должное погибшим и оставшимся живым воинам, труженикам тыла.

В начале 90-х годов XX века судьбы людей вновь подверглись жесточайшим вызовам. Распался Советский Союз, были нарушены экономические связи, закрылись многие предприятия, наступила безработица, стала обычным явлением невыплата зарплат и пенсий, началось обнищание людей, разгулялся криминал.

В обществе появились эмиграционные настроения, апатия и недоверие к будущему, встал извечный вопрос: «Кто виноват?»

Однако обретение Казахстаном независимости способствовало естественной тяге и интересу народов к познанию своей истории, языка, культуры, обычаев и традиций.

В органах юстиции области было зарегистрировано девять национально-культурных центров, общества «Қазақ тілі» и «ЛАД», которые возглавили в разное время известные люди области: С. Габдуллин, А. И. Геворкян, И. В. Браташ, А. М. Аллахвердиев, К. М. Нариманян, Г. В. Вознюк, В. П. Магазинщиков, И. Г. Шамсудинов, Г. М. Ишмуратов, А. А. Яковлев и другие.

Надежда Максимовна Аверьячкина, будучи заместителем главы области, постоянно находилась в гуще событий. В рамках деятельности рабочих групп шли горячие дебаты и поиск мер недопущения беспорядков, особенно на межнациональной почве.

В 1992 году появилась идея объединить национальные культурные центры в единую общественную организацию, направив их деятельность на укрепление дружбы и стабильности в регионе. Для этого упразднить одно из подразделений кинофикации и на его основе создать общественную организацию – Дом дружбы. Людям эта идея понравилась. Но были и противники, особенно из Госкино.

Был избран Общественный совет, который возглавил председатель корейского национально-культурного центра Никифор Сергеевич Кан.

Директором Дома дружбы стала Сара Имашевна Мамиева, ее заместителем – Людмила Григорьевна Королева.

Духовным наставником Дома дружбы стал мудрый аксакал Толеу-хан Кусаинович Когабаев, оказывали постоянную помощь в работе О. Б. Молдыбаев, А. Б. Байбатчин и многие другие.

Дом дружбы активно работал и заявил о себе. Его деятельность изучалась Администрацией Президента РК. Наступил судьбоносный 1995 год – год образования Ассамблеи народа Казахстана, уникального детища Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Во главу угла Елбасы поставил единство народа для достижения цели – вывести страну в число процветающих государств.

В незабываемом 1998 году он официально открыл первый в стране областной Дом дружбы в Усть-Каменогорске, записав в книге почетных гостей: «Дружба народов Казахстана – бесценное достояние нашей страны! Без доверия между людьми разных национальностей, без равенства всех перед законом не будет процветания государства, а значит и счастливой жизни простых людей. Спасибо людям, которые бескорыстно трудятся на укрепление дружбы людей в многонациональном Казахстане».

Эти проникновенные слова должны войти в сердце каждого гражданина как основа жизненных поступков!

Возрос статус Дома дружбы. Решением акима области В. Л. Метте Дому дружбы были выделены средства на ремонт и передано хорошее здание, а помещение бывшего Дома дружбы по ходатайству АНК ВКО было отдано под мечеть. И это было справедливо, так как в Усть-Каменогорске в то время мечети не было. Уверен, что в год 25-летия Ассамблеи на здании первого Дома дружбы появится мемориальная доска, со словами великого патриота Казахстана Елбасы Н. А. Назарбаева.

Откликнувшихся на открытие Ассамблеи и создание Дома дружбы было много. Прежде всего это были ученые области. Дом дружбы превратился в настоящую диалоговую площадку. Одним из первых пришел сюда доктор исторических наук Н. В. Алексеенко. Ему принадлежит идея создания первого в стране института демографии. Его начинания продолжает сын доктор исторических наук, профессор

А. Н. Алексеенко. В области ежегодно проходят международные конференции по теме «Этногеографические процессы в Казахстане и в сопредельных территориях».

Активно включились в работу ассамблеи доктор философских наук Л. В. Столярова, доктор исторических наук С. К. Игибаев, кандидаты исторических наук М. Г. Дементьев и

И. А. Полтаранин, академик Е. А. Мамбетказиев, кандидат филологических наук Л. Р. Аубакирова.

При Доме дружбы был создан научно-консультативный совет во главе с известным в стране абаеведом, доктором философских наук, Е. И. Григорьевым. В дальнейшем он был преобразован в научно-экспертный совет, который ныне возглавляет кандидат исторических наук Н. Л. Краснобаева.

Огромную поддержку в работе ассамблеи и Дома дружбы оказывали АО «ТМК», АО «Казцинк», ТОО «Казгипро-цветмет», ТД «Император» и другие.

Желанным событием стало открытие при Доме дружбы школы возрождения национальных культур и языков, директором которой длительное время работала Р. А. Цис.

Открытие первой в стране этнодеревни по инициативе акима ВКО Б. М. Сапарбаева стало новым направлением в работе Дома дружбы. Воплотить идею ее строительства было поручено энтузиасту, заслуженному работнику культуры Н. А. Зайцеву, кураторство – заместителю акима Т. Т. Тусипбекову.

Уникальный проект является частью Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического природно-ландшафтного музея-заповедника.

В сентябре 2010 года во время открытия этнодеревни первый почетный гость Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев назвал ее «гимном толерантности».

На просторных улицах – яркая палитра многонационального Казахстана, ладные дома русских, татар, белорусов, украинская хата, крепкие срубы поляков, немцев, евреев. Колоритные жилища корейцев, уйгуров, мощные дома-крепости чеченцев, армян, азербайджанцев, грузин. В центре – белоснежная 16-метровая казахская юрта.

Деятельность Ассамблеи народа Казахстана востребована в обществе. Нурсултан Абишевич предложил превратить Дома дружбы «в подлинные центры общественного согласия и социальных инициатив». Работа их усложнялась и расширялась. В области появились районные Дома дружбы, 100 этнокультурных объединений, множество творческих коллективов и клубов. Исходя из этого, аким Восточно-Казахстанской области Даниал

Ахметов передал Дому дружбы Дворец культуры металлургов, за что жители области и города выражают сердечную благодарность.

С целью информирования населения о работе Ассамблеи учрежден печатный орган. Вначале это было приложение в газете «Рудный Алтай» (редактор Мира Алипинова). Эстафету подхватили и продуктивно работали Лариса Поломошнова, Ольга Шепель, затем журнал «Вестник Ассамблеи» возглавил известный талантливый журналист Андрей Кратенко.

В этом году Ассамблея народа Казахстана отмечает 25-й день рождения. Ее значение и роль в обществе будет только возрастать. Она представлена в высшем законодательном органе девятью депутатами, избираемыми ассамблеей, которая активно работает по направлениям укрепления стабильности, согласия и медиации, повышения международного авторитета и роли Республики Казахстан в мире.

С 25-летием Ассамблеи вас, дорогие земляки! Приходите в наш храм дружбы, принимайте активное участие в святом деле укрепления дружбы, стабильности и мира на нашей благословенной земле! Пусть он станет родным домом для каждого из вас!

Лео Шик,

член АНК, почетный председатель Совета

общественного согласия АНК ВКО