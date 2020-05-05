Судьба фронтовика

Война оставила след в памяти каждого, кому пришлось с ней повстречаться. И у каждого с ней свои счеты…

…У кого-то она забрала родных и близких на фронт, кого-то лишила счастливого детства и беззаботной юности.

Ветеран Великой Отечественной войны Виталий Дёмин вспоминает, что его трудовая деятельность началась с шести лет в совхозе Михайловском Алтайского края, где он родился в 1925 году.

– Работал в поле, – рассказывает Виталий Андреевич. – Пахали сами, меня сажали верхом на лошадь, чтобы следил за ней.

С плотницким и слесарным делом он также познакомился в школьные годы – отец научил его всему, что знал сам. Как признается ветеран, эти умения помогали ему на протяжении всей жизни, даже когда он вышел на заслуженный отдых.

– Это сейчас я «крылья опустил», – смеется Виталий Дёмин, – а раньше не покладая рук работал. и на пенсию вышел – трудился. Лодырем никогда не был.

Правда, получить образование ему так и не удалось – война вмешалась. Он и школу-то окончить не успел, нужно было помогать дома по хозяйству, а там уже и срок подошел идти в армию.

Новобранца направили в Красноярск, а оттуда поступило распоряжение – перебросить молодых солдат на границу с Японией. Здесь-то он и узнал, что такое тяжелые фронтовые будни.

– Шли всю дорогу пешком, – рассказал ветеран. – По пути устраивали тренировочные бои, так мы готовились к настоящим сражениям с японцами.

Виталий Дёмин попал в 583-й стрелковый полк Забайкальского военного округа пулеметчиком-минометчиком. Несмотря на то, что воевал он недолго, пороху понюхать пришлось вдоволь. За боевые заслуги перед Родиной Виталия Андреевича наградили орденом Великой Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Японией», знаком «Ветеран войны», юбилейными медалями.

После вести о долгожданной Победе герой повествования работал спецконвоиром, сопровождал пленных японцев, а потом и изменников Родине до места наказания. После демобилизации переехал в Усть-Каменогорск, женился. Думал, что обосновался насовсем, но поездка в гости к родственникам в Зыряновск (ныне – Алтай) поменяла планы.

Он был настолько пленен природной красотой, что решил связать свою судьбу с этим краем. Устроился на Зыряновский свинцовый комбинат в энергоцех, затем в трудовую копилку попали рудник и Водоканал, откуда он ушел на заслуженный отдых. Так сложилась судьба человека, который смог выдержать тяготы войны и не сломиться, жить по совести и честно трудиться.

Татьяна Кравченко

Район Алтай