Судьба, достойная подражания

Из ныне здравствующих ветеранов судебной системы республики Виктор Меньшиков – единственный участник Великой Отечественной войны. 28 декабря ему исполнится 93 года.

С каждым годом редеют ряды бывших фронтовиков. Тем дороже для нас каждый из них. Они – не только свидетели истории, но и ее созидатели.

– Для меня Победа – это символ Жизни! – говорит Виктор Сергеевич. А для нынешнего поколения его жизнь – пример служения идеалам мира и справедливости.

На его долю выпало немало испытаний. В детстве он остался сиротой и большей частью беспризорничал. Но своим умом уже тогда понимал, что надо учиться и получить профессию. Окончил начальную школу, следом – ремесленное училище при Воронежском авиационном заводе. Гордился, что будет собирать самолеты.

В июне 1941 года началась война. Их группу ускоренно выпустили и поставили к станкам. Меньшиков с другими ребятами обрабатывал заготовки затворов к автомату Калашникова, который тогда еще только начинали осваивать.

Когда фронт приблизился к Воронежу, авиационный завод вместе с ремесленным училищем на поездах эвакуировали в Ташкент. Меньшиков по дороге сбежал и вернулся в родные края. Освобожденный от врага Воронеж оказался разрушенным, люди голодали. Среди парней ходили разговоры, что в армии кормят лучше. Меньшиков долго обивал пороги военкомата. И добился своего – его зачислили сапером. Через несколько дней угодил в госпиталь с дистрофией.

– Просись, сынок, на фронт, – сказал побывавший в боях раненый фронтовик. – Здесь ты не выживешь, слишком ослаб.

Меньшиков стал рваться на передовую. Узнав, что юный боец уже освоил профессию минера, его просьбу удовлетворили. Кормили на передовой действительно намного лучше. Молоденький солдатик набрал вес, окреп.

Боевое крещение принял под Ковелем в Белоруссии. А дальше начались фронтовые будни минера. Его взвод делал проходы в своих и чужих минных полях то для разведки, то для наступления. Однажды немцы окружили группу минеров. Бой был жестоким, но Меньшикову вместе с товарищами удалось отбиться. Потом такие стычки стали чуть ли не ежедневной обыденностью.

В ходе Висло-Одерской операции Меньшиков под постоянным огнем минировал подходы, чтобы не дать врагу возможности атаковать плацдарм.

– Много наших ребят там полегло, – скорбно говорит Виктор Сергееевич. – Светлая им память.

Самым значимым он считает участие во взятии Берлина. Со своим взводом он вошел в Берлин 2 мая. В городе шли уличные бои. А затем была Победа – такая долгожданная.

По чести и совести

Еще пять лет он прослужил в Потсдаме. Затем была служба в Киевском военном округе. Там он и встретил статную Лесю, приехавшую в составе концертной бригады педагогического техникума.

На летних каникулах в 1953 году она приехала к Виктору Сергеевичу. Они расписались, и с тех пор живут вместе уже шестьдесят шесть лет. После демобилизации отправился на Алтай. Работая на руднике, окончил десять классов и поступил на заочное отделение Барнаульского филиала Московского юридического института.

Переехав в Усть-Каменогорск, устроился работать на титано-магниевый комбинат, получил квартиру. Преддипломную практику проходил в городской прокуратуре. Будущего юриста, прошедшего суровую фронтовую школу, сразу же заметили и после получения диплома пригласили на работу. Вскоре его перевели в областную прокуратуру.

Это тоже была передовая, но уже борьбы с преступностью. С уважением вспоминает он прокуроров-фронтовиков, среди которых были Николай Рябоконь, Кокей Досканов. С фронтовым братством с 1970-го по 1991 год ему пришлось поработать и в областном суде, куда его перевели по решению бюро обкома партии.

– Те, что прошли фронтовую школу, были по-настоящему честны и неподкупны, – убежден Меньшиков. – До конца жизни оставался оптимистом Михаил Орлов. С уважением вспоминаю Геннадия Банщикова, Хайруллу Исмаилова, Владимира Широкова, Ивана Литвинова.

Работа в областном суде была напряженной и ответственной. Меньшикову поручали самые сложные и запутанные дела, часто связанные с вынесением приговоров о смертной казни. И в любом случае он оставался честным и справедливым.

Подарок судьбы

Можно лишь поражаться запасу энергии, которую дала Виктору Сергеевичу жизнь. Он стал не только судьей, но и публицистом. Публиковался в областных, республиканских и всесоюзных газетах и журналах. Издательство «Казахстан» выпустило его книгу «Как велит закон» тиражом 21 тыс. экземпляров. За время своей юридической практики опубликовал около шестисот статей и пятьдесят рассказов.

Уйдя на пенсию, продолжил работу в качестве адвоката и увлекся живописью. Предпочитает пейзажи. Его картины есть у многих. Некоторые хранятся в музеях республики, в частных коллекциях России, США и других стран. Одна подарена Администрации Президента РК. Его работы не раз выставлялись в областных музеях и, конечно же, в областном суде.

Продолжил он и литературную деятельность. Книги «Из блокнота судьи» и «Судьбы людские» переиздавались не один раз. Когда создавался музей в областном суде, Виктор Сергеевич передал в него свои фронтовые фотографии. Есть среди них его фото, сделанное в 1945 году во дворце Вильгельма, где проходила Потсдамская конференция глав четырех мировых держав.

– Я благодарен судьбе, она отпустила мне «дополнительное время», чтобы я смог в книгах и картинах оставить память не только о себе, но и о своих товарищах, о своем поколении, – говорит он. У них с Лесей Ивановной прекрасные дети и внуки.

Председатель Восточно-Казахстанского областного суда Нурлан Каирбеков поздравил участника Великой Отечественной войны, ветерана судебной системы Виктора Меньшикова с 93-летием и наступающим Новым годом. Поблагодарил его за фронтовой героизм, многолетний безупречный труд в судебной системе. Пожелал ветерану крепкого здоровья, долголетия и бодрости духа.

– Виктор Сергеевич достоин самых высоких слов благодарности и уважения. Мы гордимся нашим ветераном. Он воспитал не одно поколение судей, которые сегодня с огромной теплотой и признательностью отзываются о своем наставнике, мудром коллеге. За двадцать лет работы судьей Виктор Меньшиков показал себя профессионалом высокого класса и яркой личностью. Поздравляем его с днем рождения и наступающим Новым годом! В будущем году мы будем праздновать 75-летие Великой Победы. Еще раз хочу пожелать ему крепкого здоровья, сил и оптимизма, чтобы вместе отпраздновать самый долгожданный праздник наших ветеранов – День Победы!

Илья Кулев