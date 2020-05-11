Студент на «удалёнке»

Колледжи Восточного Казахстана, в которых учатся свыше 34 тысяч студентов, одними из первых в республике перешли на дистанционное обучение, причем сделали это максимально организованно и эффективно.

Напомним, в системе технического и профессионального образования региона функционируют 82 организации, из них 48 государственных и 34 частных.

– В связи с введением в Республике Казахстан чрезвычайного положения образовательный процесс в учебных заведениях системы ТиПО переведен на дистанционную форму согласно приказу Министерства образования и науки РК от 14 марта 2020 года, – говорит заместитель руководителя Управления образования ВКО Кажмукан Оспангалиев. – Сузами определены такие образовательные платформы, как Сanvas, Mоodle, Google classroom, «Параграф Білім», S PORTAL, Edu Page, Edus; «Кунделик», «Сова», а также собственные платформы, оформленные через сайт колледжа.

Управлением образования проведен анализ оснащенности студентов электронными ресурсами. Оказалось, что 501 человек нуждается в поддержке. Найдены возможности для оснащения их ноутбуками. Стоит отметить, что 272 студента области проживают в местах с низкой скоростью Интернета или его отсутствием. Им розданы задания, тесты, учебный материал на бумажных носителях. Проведена работа по раздаче роутеров для 230 студентов и 26 преподавателей государственных колледжей. Это позволило им полноценно влиться в процесс дистанционного обучения.

В НОВОМ ФОРМАТЕ

Чтобы студенты и преподаватели колледжей эффективно использовали новый формат обучения, с ними заблаговременно провели серьезную подготовительную работу. Три базовых колледжа проводили обучающие видеосовещания, а также создавали и распространяли обучающие видеоролики по работе на образовательных платформах: Электротехнический колледж – по Canvas; Колледж радиотехники и связи – по Moodle; Геологоразведочный колледж – по Google classroom.

Остальные учебные заведения, находящиеся на платформах Edu Page, Edus, «Сова», «Кунделик», получили разъясняющие инструкции и методические рекомендации от разработчиков платформ. Сузы, имеющие собственную платформу, самостоятельно провели обучение преподавателей и студентов.

– Они научились работать в дистанционном режиме, применяя новые формы общения через платформы, – добавил Кажмукан Оспангалиев. – Мы все оценили положительные стороны работы на электронных платформах. Это очень удобно. В них есть удобные инструменты для разработки уроков, они бесплатны как для учителей, так и для студентов. На платформах можно размещать расписание уроков, создавать страницы с текстом и изображениями, давать задания с установкой сроков выполнения, выставлять оценки и организовывать взаимооценивание студентами друг друга, загружать видеозадания. Также фиксируется время посещения, есть чат для переписки студентов и преподавателей.

Некоторые колледжи выбрали другие платформы и тоже оценили их преимущества. Например, в EduPage вся информация интегрирована с национальной образовательной базой данных, то есть имеется вся полная информация по колледжу. Также при отправке преподавателем задания, замечания или оценки на электронную почту студента эти документы одновременно дублируются на почту родителей. Об этом приходит СМС на телефон. И наоборот: при отправке студентом задания СМС приходит на телефон преподавателя.

Родители также имеют доступ к платформе для ознакомления с оценками ребенка. Все это значительно облегчает преподавателям контроль учебного процесса. Преимуществом этой платформы является также автоматическое выведение среднего балла по полученным за определенный период оценкам, а также создание разных вариантов тестов из одного набора вопросов, что тоже упрощает работу преподавателя. Можно не волноваться за сохранность загруженной информации – она автоматически делает резервное копирование файлов раз в неделю.

– Некоторые колледжи, в силу своей специфики, выбрали платформы, где можно свободно осуществлять индивидуальную работу, – говорит Кажмукан Оспангалиев. – Например, музыкальные колледжи работают на платформах «Кунделик» и «Сова». Эти ресурсы позволяют произвести деление на малые подгруппы и организовать индивидуальные занятия. Студенты этих учебных заведений должны ежедневно индивидуально заниматься с преподавателем по инструментальному, вокальному или хореографическому мастерству. Также кроме этих образовательных платформ колледжи области активно используют ZOOM – сервис для проведения видеоуроков, онлайн-встреч и конференций. Платформа позволяет присоединяться и участвовать в онлайн-занятиях с использованием любого устройства – компьютера, ноутбука, телефона.

На сайте Центра профессионального образования ВКО (http://ctipo.kz/ru/) создана вкладка «Дистанционное обучение», где размещаются материалы по ДОТ, ссылки на сайт НАО «Талап», ютуб-каналы центра и колледжей. В области создан ютуб-канал, где размещаются методические рекомендации по работе с платформами и по разработке видеоуроков, также размещены готовые видеоуроки по специальностям. Уже разработано порядка 500 видеоуроков и 150 электронных учебников.

В помощь педагогам и студентам колледжей создано облачное хранилище, куда загружено более четырех тысяч учебников по разным специальностям. Ссылка на облако направлена всем колледжам для распространения среди студентов.

ВОСПИТАНИЕ

ОНЛАЙН

– Создаются все условия, чтобы обучающиеся получили знания в полном объёме, несмотря на сложившуюся ситуацию, – подчеркнул Кажмукан Оспангалиев. – Мы также не забываем и про воспитание. Ведь период пандемии совпал, к сожалению, с такими великими юбилейными датами, как 175-летие Абая, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и другими. Проведены онлайн-конкурсы видеороликов, конкурсы чтецов: «Потомки Великого Абая», челленджи «Асыл сөзді іздесең, абайды оқы ерінбе», в социальных сетях учебных заведений запущены онлайн-викторины на знание творчества поэта. В подготовленных видеороликах участвовали около семи тысяч студентов.

Через платформы колледжей проводятся уроки мужества, посвященные Дню защитника Отечества. Запущен флешмоб военных песен и стихотворений, онлайн-акции «Я – потомок героя!» челленджи «Atamnyn Amanaty 75», «Мен батырдың ұрпағымын», конкурсы эссе и презентаций, приуроченных к 75-летию Победы. В настоящее время в них приняли участие более 10 тысяч студентов и преподавателей.

Таким образом, вся воспитательная работа тоже переведена в дистанционный формат.

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

Для проведения идеологической, агитационной и профориентационной работы с учащимися общеобразовательных школ и выпускниками колледжей Управлением образования ВКО разработана и реализуется Циклограмма профориентационной работы.

Так, с 13 января по 4 февраля в городах и районах области организован и проведен стенд-моб «СтартПрофи – Shygys» с общим охватом более девяти тысяч учащихся и незанятой молодежи. Профориентационная работа проходила в формате мобильной выставки профориентационных стендов и диалоговой площадки.

– В марте мы организовали и провели традиционный фестиваль профессий My PRO с участием 17 колледжей и пяти вузов Восточно-Казахстанской области, – подчеркнул Кажмукан Оспангалиев. – Мероприятием охвачено более 2000 школьников из 70 школ Усть-Каменогорска и Риддера, а также Шемонаихинского, Глубоковского, Уланского районов и района Алтай.

Кроме того, на базе региональных вузов для учащихся сельской местности организованы подготовительные курсы в каникулярное время «Каникулы с пользой» с общим охватом более двух тысяч человек.

Один из важнейших компонентов профориентации школьников – предварительная профдиагностика. На этом этапе изучаются особенности личности: ценностные ориентации, интересы, потребности, склонности, профессиональные намерения, мотивы выбора профессии, черты характера.

Ведется работа по программе «Путеводитель», включающей в себя 176 курсов предпрофильной подготовки для учащихся 7–11 классов школ. На сайте www.ctipo.kz во вкладке «Абитуриенту» школьники могут в онлайн-режиме пройти профдиагностический тест, предназначенный для выявления предрасположенности человека к определенным типам профессий. По итогам теста выбирается специальность и учебное заведение, затем можно записаться на курсы предпрофильной подготовки на базе колледжей. Эти курсы помогают учащимся реально оценить свои возможности и сориентировать их в дальнейшем выборе профиля обучения.

Также во всех учебных заведениях системы технического и профессионального образования ВКО действует стенд «Түлектер тақтасы», где размещены профориентационные брошюры вузов и информация о вакансиях на предприятиях региона.

– Даже в период пандемии вузами области проведены 26 онлайн-встреч с выпускниками школ и колледжей, с охватом более 16 тысяч человек, – отметил Кажмукан Оспангалиев. – В ходе прямого эфира абитуриенты получили ответы на все интересующие их вопросы о полупроходных баллах поступления на государственный грант, образовательных программах университетов, условиях и сроках подачи документов, а также предоставляемых университетом льготах и скидках на обучение. Хочу заверить, что профориентационная работа для абитуриентов колледжей и вузов продолжится в режиме онлайн. Все эти мероприятия способствуют распространению информации об учебных заведениях и специальностях, помогая выпускникам правильно ориентироваться в многообразии современных профессий.

Ева Ким

Дмитрий Франчук