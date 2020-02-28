Студентки, спортсменки, красавицы

Команда из Восточного Казахстана заняла первое место на республиканских соревнованиях по зимнему президентскому многоборью.

В Восточном Казахстане прошла VIII зимняя республиканская Универсиада, посвященная 1150-летию аль-Фараби. На спортивные соревнования съехались представители двенадцати вузов со всей страны. Команды из ВКГУ, ВКГТУ и КАСУ также принимали участие в спортивных состязаниях. Универсиада состояла из нескольких этапов и продлилась три дня.

– Хочу пожелать всем спортсменам удачи и поблагодарить Восточно-Казахстанскую область и ВКГТУ за помощь в организации, – сказал генеральный директор Национального научно-практического центра физической культуры Министерства образования и науки Республики Казахстан Садык Мустафаев.

Несмотря на то, что в этом году количество команд от вузов, принимающих участие в универсиаде, уменьшилось, приехало много сильных спортсменов – победителей соревнований различного уровня.

– Талантливая молодежь и спорт-смены всегда вносят свой вклад в укрепление и сохранение авторитета страны на мировой арене. Что вы и доказываете своими достижениями. Желаю только победы, мы будем болеть за вас, и пусть в честной борьбе победит сильнейший, – отметил на открытии соревнований ректор ВКГТУ им. Д. Серикбаева Жасулан Шаймарданов.

Универсиада прошла в виде зимнего президентского многоборья среди мужчин и женщин. В первый день состоялись соревнования по лыжным гонкам, для девушек дистанция – 3 км, для парней – 5 км. Перед этим в областном центре выпали осадки почти месячной нормы, но это не испортило ход соревнований, трассу для них обкатывали заранее.

По итогам командного зачета первое место среди девушек заняли представительницы ВКГУ им. С. Аманжолова. Среди парней лучшей признана команда КарГУ им. Е. А. Букетова.

Второй день Универсиады проходил в легкоатлетическом манеже «Ольга Рыпакова». На этот раз дисциплиной соревнований стала силовая гимнастика – подтягивание на перекладине (мужчины) и сгибание рук в упоре лежа (женщины). Лучше своих соперников с этим справились парни из СКГУ им. М. Козыбаева и девушки из КарГУ им. Е. А. Букетова.

В последний день Универсиады прошли соревнования по стрельбе.

По итогам командного зачета самыми меткими оказались представители ВКГУ им. С. Аманжолова и представительницы ВКГТУ им. Д. Серикбаева.

По итогам VIII зимней Универсиады среди девушек третье место заняла команда КГПУ им. У. Султангазина, второе – КарГУ им. Е. А. Букетова, а первое – ВКГУ им. С. Аманжолова.

Среди парней бронзу взяли представители ВКГУ им. С. Аманжолова, серебро – КГПУ им. У. Султангазина, золото – СКГУ им. М. Козыбаева.

Дамир Омаров

Дмитрий Франчук