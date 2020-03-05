Строят спустя рукава

Серьёзные недочёты в реализации государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» выявили в ходе заседания комиссии партийного контроля областного филиала партии Nur Otan.

Члены комиссии рассмотрели проблемные вопросы, касающиеся реализации гос-программы «Нұрлы жер» в ВКО.

– В рамках программы в прошлом году на строительство жилья и инженерно-коммуникационной инфраструктуры выделено 40,3 млрд тенге, – сказала и. о. заместителя руководителя Управления строительства, архитектуры и градостроительства ВКО Жазира Мамырбекова. – Не освоено 136,3 млн тенге, в том числе по проектам строительства двух пятиэтажных 60-квартирных жилых домов в Аягозе и девятиэтажного 72-квартирного дома в Семее, в связи с отставанием от графика производства работ подрядной организацией. В целом в прошлом году велось строительство 96 многоквартирных домов, общей площадью 96,3 тыс. кв. метров.

Несмотря на, казалось бы, впечатляющие цифры, председатель комиссии партийного контроля Мухтар Толеген критично отозвался о проделанной работе, добавляя к сказанному негативные отзывы от населения.

– Кто и как производит приемку сданных объектов – это большой вопрос, – сказал Мухтар Толеген. – Например, в Урджарском районе некоторые квартиры, в том числе для многодетных семей, практически не пригодны для жилья, там щели между окнами и подоконниками, трещины в стенах и другие серьезные недоделки. Управление строительства, как курирующий орган, должно нести ответственность за такие нарушения.

Аналогичные упущения выявлены в Глубоковском и других районах области. По мнению членов комиссии, такие вопиющие случаи просто недопустимы. Никто не следит за тем, как осуществляется контакт между заказчиком, подрядчиком и технадзором. Ради наживы недобросовестные специалисты готовы идти на сделки с совестью, забывая о своих прямых обязанностях.

– Нередко строительство объектов начинается раньше, чем туда подведена соответствующая инфраструктура, без заключения геологов и других экспертов, – добавил заместитель председателя ВКОФ партии Nur Otan Серик Женисов. – Все это сулит отставание по срокам, дополнительные расходы, замену строительных материалов. С момента проведения тендера создаются условия для возникновения коррупционных рисков. Если в Семее и Усть-Каменогорске стройка идет полным ходом, трудно уследить за всеми объектами, то в районе не заметить недочеты весьма сложно. Руководителю управления строительства нужно более качественно проводить мониторинг строительства и сдачи в эксплуатацию объектов. Также важно вести контроль соразмерного финансирования подрядных организаций по фактически выполненным работам, то есть согласно графику, плану и целевому использованию бюджетных средств. А председателям территориальных филиалов партии, акимам городов и районов необходимо взять под личный контроль ход реализации программы «Нұрлы жер», закрепить за каждым объектом ответственных лиц из числа депутатов маслихатов, общественников, активистов партии, СМИ.

Члены комиссии выразили негодование и по поводу исполнительской дисциплины в Управлении строительства, потому как недавно разбирали на Совете по этике дисциплинарное дело в отношении его сотрудников. Определенно, где нет порядка, нет и положительного результата.

Ева Ким

Дмитрий Франчук