Строго соблюдаем правила

Мухтар Толеген, ректор ВКГУ имени С. Аманжолова, профессор:

– Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич

Токаев выступил с заявлением по ситуации с коронавирусной инфекцией и обозначил подходы по новым карантинным мерам.

Глава государства отметил, что введение карантинных мер приостановило всплеск заболеваемости во всех регионах страны, и пандемия не растет в геометрической прогрессии. Действия Казахстана по борьбе с коронавирусной инфекцией получили положительный отзыв ВОЗ и международных экспертов.

Нам, гражданам Казахстана, важно понять: введение чрезвычайного положения – это исключительная мера, которая требует от нас понимания того, что государство оказывает и окажет всяческую поддержку населению страны.

Поддерживая призыв Президента страны об оказании помощи малоимущим, сиротам, пенсионерам, ВКГУ имени С. Аманжолова в период чрезвычайного положения оказывает социальную поддержку и помощь продуктовыми наборами, раздает многоразовые маски, антисептики, изготовленные в мастерских и научных лабораториях университета. Мы, как члены партии Nur Otan, ведем систематическую точечную работу по контролю за ценами в магазинах, проведением санитарной обработки улиц, площадей и др.

Волонтеры университета ежедневно помогают нуждающимся людям.

Очень важно сегодня дать правильную информацию гражданам, уберечь их от ее недостоверной интерпретации.

И мы согласны с Президентом Казахстана в том, что сообща можно справиться со всеми трудностями и проблемами!

Гульнара Кадырова, директор КГУ «Восточно-

Казахстанская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан»:

– Полностью поддерживаю решение Президента

Казахстана Касым-Жомарта Токаева о продлении режима ЧП до 11 мая. Несомненно, в стране были предприняты экстренные и эффективные меры по предотвращению широкого распространения коронавируса. Действия Казахстана получили положительные отзывы экспертов ВОЗ. Однако пик заболевания в нашей стране ещё не пройден, и не следует торопиться отменять карантин.

Хочется верить, что скоро мы сможем вернуться к работе в привычном режиме, общению с друзьями и родными, своим увлечениям. Нужно еще немного потерпеть. Сейчас всем приходится непросто, тем более людям с особыми потребностями, к примеру слабовидящим гражданам. Но мы справимся со всеми трудностями и выйдем из кризиса.

Президент Казахстана подчеркнул, что бюджетные расходы будут переориентированы на развитие медицины. Это оправданное решение. Так, в Восточном Казахстане, где под руководством акима области Даниала Ахметова была осуществлена мощная модернизация сферы здравоохранения, в сложившейся ситуации доказана эффективность проведенной работы. Как результат – максимальное сдерживание распространения вируса и небольшое число заболевших КВИ.