Строгий контроль

Оснований для закрытия городов ВКО на карантин нет. Об этом сообщил руководитель областного департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Нурлангазы Ибраев.

По его словам, санитарная служба региона на сегодняшний день сконцентрирована на выявлении потенциальных переносчиков коронавирусной инфекции. Ведется мониторинг лиц, прибывающих в Восточный Казахстан из стран, неблагополучных по коронавирусу, отслеживаются граждане, имевшие контакты с проверяемыми людьми.

– Мы получаем фамилии и адреса, которые указывают люди, когда пересекают границу Казахстана, что позволяет проводить мониторинг, – пояснил Нурлангазы Ибраев. – Это наиболее важная часть нашей работы. Так мы можем предотвратить или вовремя локализовать случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Медицинские работники и санитарные службы обзванивают граждан для того, чтобы выяснить, отмечают ли они симптомы болезни, стоит ли обратить на них повышенное внимание.

Отвечая на вопрос журналистов, могут ли закрыть Усть-Каменогорск на карантин так же, как Нур-Султан и Алматы, Нурлангазы Ибраев отметил, что оснований для этого нет.

– На сегодняшний день в Восточном Казахстане не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. На всех рейсах, которые прибывают напрямую в Усть-Каменогорск, проводятся термометрия, анкетирование, выявляются лица с симптомами ОРВИ. На границе с Россией работают санитарно-карантинные посты, где проводится тщательная работа, – добавил Нурлангазы Ибраев.

Кристина Борисова