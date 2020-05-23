Строгие меры

Мониторинговые группы продолжают проверять объекты, открывшиеся в результате послабления карантинных мер.

Неожиданные проверки устраивают специалисты территориальных управлений контроля качества и безопасности товаров и услуг, депутаты городских, районных маслихатов, представители местных исполнительных органов, НПП «Атамекен», филиалов партии Nur Otan и других причастных структур.

Во время рейдов, проведенных 20–21 мая, члены мониторинговой группы посетили 280 объектов. В том числе 130 непродовольственных и 98 продовольственных магазинов, 16 торговых домов и торгово-развлекательных комплексов, шесть парикмахерских, четыре аптеки, три салона красоты, два рынка, два почтовых отделения, два центра сотовой связи, банк, кафе, шиномонтажную мастерскую и объект пищевой промышленности.

В итоге в 68 объектах выявлены нарушения – в 25 из них владельцы пренебрегли требованиями санитарно-дезинфекционного режима, там отсутствовали санитайзеры, дезсредства и дезковрики, в 34 – зафиксировано нарушение масочного режима и отсутствие средств индивидуальной защиты. Кроме того, в трех заведениях посетителями не соблюдалась социальная дистанция, а в девяти – пищевую продукцию хранили в неупакованном виде.

Деятельность 13 непродовольственных магазинов, кафе, бань и салонов красоты была приостановлена до устранения выявленных нарушений.

Напомним, на территории области действуют 24 мобильные группы.

Ания Есмухамет