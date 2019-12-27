Страницы мудрости

В Семее состоялась презентация второй части книжной серии «Абай әлемі».

В театре Абая развернулся настоящий праздник для любителей литературы – презентация книжной серии «Абай әлемі». Она объединяет разные по жанру и тематике произведения.

В первом выпуске, который вышел в свет в прошлом году, собраны произведения великих классиков казахской литературы – Абая Кунанбаева, Шакарима Кудайбердиева, Мухтара Ауэзова и других. Во второй же части акцент сделан на произведениях наших современников.

Так, второй выпуск книжной серии включает 12 книг, всего 6500 экземпляров. Девять из них – отдельных авторов, среди которых «Шығармалары» Нурлыбека Баймуратова, «Жұмақ күн» Тыныштыкбека Абдикакимова, «Қайран «өмір…» Калихана Алтынбаева, «Елім менің» Көпена Еркасова, «Туған жер әуендері» Айтмұхамбета Касымова, «Желдің күн беті» Бакытжан Раисовой, «Неутомимый крае-вед Рудного края» Станислава Черных, «Қарашықтағы құбылыстар» Мерея Карта, «В отражениях» Александра Мещерякова.

Три сборника на казахском и русском языках «Краеведы XIX-XX веков о Восточном Казахстане», «Жастықтың оты жалындап…», «Бег времен…», «Шығармалары» Игилик Бауыржана и Кызырбек Дургинбая.

Аким Семея Ермак Салимов поздравил всех с замечательным событием и отметил, что Восточный Казахстан богат творческими талантами.

– Наш регион уникальный, с богатой историей и талантливыми людьми. Это родина великих сынов народа: поэта и просветителя Абая Кунанбаева, философа Шакарима Кудайбердиева, писателя Мухтара Ауэзова, – отметил он. – Здесь жили и создавали свои произведения Федор Достоевский, Евгений Михаэлис, Георгий Гребенщиков, Анатолий Иванов. В рамках программы «Рухани жаңғыру» при поддержке акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова реализуется проект «Абай әлемі». Он направлен на сохранение и продвижение литературного наследия наших талантливых земляков, которые являются неотъемлемой частью культурного наследия нашей страны.

Ермак Салимов также сообщил, что в очередном выпуске книжной серии впервые за сто лет отдельным сборником изданы труды членов Русского географического общества. Литературным достоянием нового выпуска стали философские произведения лауреата Государственной премии Республики Казахстан 2017 года, нашего земляка Тыныштыкбека Абдикакимова.

Выпуск книжной серии «Абай әлемі» продолжится. В год 175-летия великого поэта-просветителя планируется опубликовать репринтный сборник стихов Абая, избранные исследования ученых-абаеведов. Все издания, вышедшие в свет в книжной серии, будут оцифрованы и размещены в электронной библиотеке «Цифровая летопись Восточного Казахстана».

К 30-летию закрытия ядерного полигона презентована новая книга поэтессы, писателя, заслуженного деятеля РК, члена Союза писателей и члена Союза журналистов Казахстана Сауле Досжан «Қасірет пен тағдыр» («Трагедия и судьба»), изданная на казахском и русском языках. В романе через судьбу главной героини прослеживается трагедия казахского народа, и в частности, людей, проживавших на территории Семипалатинского ядерного полигона.

Главный редактор книжной серии, писатель Медеу Сарсеке призвал молодежь читать книги, отметив, что в этой серии представлены произведения талантливых писателей и поэтов, как начинающих, так и уже известных далеко за пределами страны.

К слову, ее цветовая гамма подразделена на несколько цветов. Серые книги – это сборники краеведов, синие – сборники айтыскеров, зеленые – книги, посвященные Году молодежи, и красные – поэзия и проза.

– За пять лет мы планируем выпустить книги многих наших земляков, которые будут интересны читателям любого возраста, – говорит руководитель отдела развития Восточно-Казахстанской универсальной библиотеки имени Абая Рахиля Адикаева. – Гордостью являются «Сборники краеведов», которые публиковались более ста лет назад. В них вошли труды многих популярных исследователей, оставивших свой след в истории краеведения нашего города. В целом проект призван преумножить культурно-литературное наследие наших писателей, популяризировать произведения местных авторов, которые своим талантом вносят существенный вклад в развитие «литературного кода» Казахстана.

Все книги проекта будут переданы в фонды библиотек области, а их цифровые копии отправятся в Казахскую национальную электронную библиотеку.

Флора Левина

Семей