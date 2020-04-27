Стихи из окопов

В семье известного в Восточном Казахстане работника сферы культуры Есена Маженова бережно хранят письма с фронта, каждое из которых – стихотворное послание, адресованное родным из окопов на передовой.

Автор этих писем – родной дед Есена Ашимовича – Мажен Жаркембаев. Он родился в 1896 году в небольшом ауле Тугыоскен, впоследствии переименованном в Бесжылдық (в переводе означает «Пятилетка»). До установления советской власти и создания колхозов был, как и все местное население, простым шаруа, то есть крестьянином. Потом трудился в колхозе. До начала войны у Мажена уже была семья, пятеро детей: три сына и две дочери.

– Без всякого сомнения можно утверждать, что Мажен Жаркембаев был незаурядной личностью, – отмечает его внук. – Он обладал поэтическим даром, был известным в округе термеши, сказителем легенд. Обладал отличной памятью: услышанное однажды произведение казахского устного народного творчества навсегда оставалось в его памяти. Впоследствии этот человек собирал вокруг себя аудиторию любителей устного творчества и мог часами петь и рассказывать под аккомпанемент своей любимой домбры.

По словам Есена Маженова, еще одна грань личности его деда – безмерное трудолюбие. Он одним из первых освоил земледелие. Возможно, тогда не мог предполагать, что эти навыки станут спасительными для его семьи в голод, который последует в 1931–1932 годах. Как известно, голодомор в казахских степях выкосил почти половину местного населения. Гибли семьи, лишившиеся своего единственного источника пропитания – скота, никогда не занимавшиеся хлебопашеством.

Когда в 1942 году ему пришла повестка из райвоенкомата, Мажену Жаркембаеву было 46 лет. До этого он успел проводить на фронт своего старшего сына Капеза, который потом оказался в числе воинов- казахстанцев, без вести пропавших на полях сражений. Сам же отец этого солдата будет участвовать в обороне Сталинграда, боях на Курской дуге, освобождении Харькова и Орла.

Там, в окопах, на передовой, где каждый день и час бродила рядом смерть, у Мажена Жаркембаева рождались стихи. Они были пронизаны гордостью за героизм однополчан, скорбью о погибших, ненавистью к врагам. Вероятно, только так солдат из Казахстана мог излить свое душевное состояние и боль. Эти стихи и были необычными письмами с фронта.

В одном из кровопролитных боев осколок снаряда попал в живот воина. Истекающего кровью, его доставили во фронтовой госпиталь, где хирурги сделали сложную операцию с удалением части органов брюшной полости. Шансов на выздоровление у солдата было крайне мало. Однако назло смерти он выжил. О возвращении на передовую после госпиталя не могло быть и речи, поэтому его демобилизовали. За свои боевые подвиги он получил награды.

Вернулся в родной дом в 1944 году. Несмотря на слабость, пошел работать в колхоз. Брался за любую работу, не делая скидок на состояние здоровья. И еще об одном стоит сказать: даже в те годы Мажен Жаркембаев совершал пятикратные намазы и держал ежегодный пост – Ораза, который длился 30 дней.

– Воздержание от приема пищи с учетом состояния его желудка после ранения, при том что от работы в колхозе никто не освобождал, могло сильно навредить здоровью, – подчеркивает Есен Маженов. – Об этом ему говорили односельчане. На это дед отвечал, что благодаря его вере и молитвам он и вернулся с войны живым.

Ушел из жизни этот человек в 1973 году, оставив после себя благодарных детей, внуков. Рассказавший о своем замечательном деде-фронтовике Есен Маженов является известным в регионе исполнителем народных терме, традиционных и современных песен. В качестве сыновнего долга ежегодно ко Дню Великой Победы он проводит свои концерты, посвященные фронтовикам, павшим на полях сражений, и тем, кому повезло вернуться домой. Священная память о поколении, принесшем нам Великую Победу, находит свое продолжение, и поэтому она бессмертна.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район