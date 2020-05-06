Центром празднования юбилея Абая Кунанбай-улы станет Восточно-Казахстанская область – родина великого сына казахского народа. Уже сейчас в Семее идет масштабная подготовка к этому знаменательному событию.

На площади Абая в Семее началась большая реконструкция. По проекту здесь предусмотрены замена бордюров, установка художественной подсветки памятника Абаю. Будут обустроены детские и спортивные площадки, парковка для автомобилей, появится фонтан. Подрядчик ТОО «Фирма «Азия» обещает, что обновление площади завершится к июлю. С ходом работ ознакомился глава региона Даниал Ахметов в ходе рабочей поездки в Семей.

В театре имени Абая также идет ремонт. Подготовлены проекты наружного оформления театра и зрительного зала, чтобы храм искусства выглядел стильно и современно, не потеряв при этом своей индивидуальности.

Предстоит масштабная реконструкция и на территории музея Абая. Здесь планируется замена тротуарной плитки, обустройство газонов и цветников. И главное – появится памятник мыслителю с сыновьями.

– Мы впервые хотим показать Абая в окружении самых близких людей – его сыновей. Они с любовью и благодарностью смотрят на своего отца. Такого памятника нет нигде. Мы всегда видим Абая как великого философа, как гениального мыслителя. Здесь мы покажем его как человека, любящего свою семью, и в образе детей – весь казахский народ, – отметил Даниал

Ахметов.

Аким ВКО поручил ответственно отнестись к работе, напомнив, что мероприятия, приуроченные к юбилею мыслителя, должны пройти на достойном уровне.

Флора Левина

Семей