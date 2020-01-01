Стать чемпионом

Юные борцы из Зайсанского района вернулись с чемпионата РК с медалями.

В Павлодаре завершился чемпионат Республики Казахстан по вольной борьбе среди юношей 2003-2005 года рождения – воспитанников школ-интернатов для одаренных детей в спорте. В этом первенстве от Восточного Казахстана приняли участие свыше 100 юных борцов-вольников.

Представители Зайсанского района Бейбарыс Нурмухаметов в весовой категории до 38 килограммов и Диас Муратбеков в весовой категории до 45 килограммов заняли в соревнованиях почетные третьи места.

По словам их тренера Айдоса Киямазанова, подопечные получили колоссальный опыт выступления на соревнованиях такого уровня.

– Это республиканские состязания, на них, как известно, слабых не бывает, – отметил он. – Тем не менее, чтобы обеспечить себе место на пьедестале почета, ребята провели ряд достойных схваток и показали хорошую борьбу.

Сами спортсмены говорят, что теперь будут больше тренироваться и на следующих турнирах планируют показывать более высокие результаты, чтобы стать чемпионами.

Ерик Абитов

Зайсанский район