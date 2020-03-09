Стань участником ОСМС

На сегодняшний день 32 тысячи восточноказахстанцев не актуализированы в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Об этом на брифинге в Службе региональных коммуникаций ВКО сообщил директор филиала по ВКО НАО «Фонд социального медицинского страхования» Галымжан Абилов. Он привел данные по итогам первого месяца работы системы ОСМС.

С 1 января 2020 года запущена система обязательного социального медицинского страхования. Для обеспечения обратной связи с населением с сентября 2019 года функцио-нирует Единый контакт-центр фонда по номеру 1406. А с 1 января 2020 года он переведен в режим 24/7/365. То есть круглосуточно, без выходных и круглогодично.

– Фонд также позиционирует себя как омбудсмен пациентов, защищает их права, – отметил Галымжан Абилов. – На сегодняшний день по республике в контакт-центр поступило более 37 тыс. обращений, из которых порядка 97 процентов носят консультационный характер и три процента – это жалобы. По ВКО рассмотрено более 70 жалоб и все они удовлетворены.

В настоящее время более 90 процентов населения Казахстана (17 млн человек) стали участниками ОСМС. Из них около 11 млн человек – представители льготных категорий граждан, и взносы за них осуществляет государство. По ВКО количество граждан, не определивших свой статус в рамках ОСМС, составляет 32 тысячи.

В январе 2020 года в качестве взносов и отчислений за ОСМС по РК перечислено 34,2 млрд тенге. Больше всего взносов поступило от государства – более 24 млрд тенге за льготные категории. По ВКО поступления на ОСМС составили 753,5 млн тенге.

На 2020 год Восточно-Казахстанским филиалом Фонда социального медицинского страхования заключены договоры со 103 поставщиками услуг, из которых государственными являются 61 медицинская организация, частными – 42 организации.

По итогам января 2020 года по ВКО отмечается увеличение потребления консультативно-диагностической помощи. Только в рамках пакета ОСМС оказано более 280 тыс. медуслуг, из которых 53 процента составляют консультации узких специалистов. Инструментальные исследования – УЗИ, ЭКГ и другие, составляют 16 процентов. Лабораторные услуги, в том числе генетические исследования – 22 процента и стоматологическая помощь – 7 процентов. За январь 421 житель области прошёл дорогостоящую диагностику – КТ и МРТ. По пакету ОСМС стационарная помощь оказана 1600 пациентам, стационарозамещающая помощь – более 2000 пациентам. При этом на 26 процентов увеличилась плановая госпитализация пациентов, экстренная госпитализация снизилась на 12 процентов. Повысилась доступность восстановительного лечения и медицинской реабилитации по всем профилям.

По данным фонда, с введением социального медстрахования бюджет системы здравоохранения Казахстана в 2020 году составил 1,6 трлн тенге с увеличением объемов медицинской помощи в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. В сравнении с 2019 годом объем финансирования Восточно-Казахстанской области увеличен на 35 процентов и составил 101 млрд тенге, из которых 72 млрд – пакет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и 29 млрд – пакет ОСМС.

По словам Галымжана Абилова, до 1 апреля текущего года все жители страны считаются условно застрахованными и могут беспрепятственно получать медицинские услуги, которые полагаются им в рамках пакета ГОБМП и пакета ОСМС. В этот период гражданам необходимо определиться со своим статусом застрахованности и стать участником ОСМС. После завершения льготного периода незастрахованные пациенты будут продолжать получать медицинскую помощь, но только в рамках ГОБМП, остальные услуги – на платной основе.

Ерик Абитов