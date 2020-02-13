Станут «зелеными»

Два крупных города Восточного Казахстана включили в программу «Зеленые города» в рамках меморандума, заключенного между акиматом ВКО и Европейским банком реконструкции и развития.

Подписание меморандума состоялось в лондонской штаб-квартире ЕБРР. В мероприятии приняли участие аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов и первый вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк.

Отметим, что Усть-Каменогорск и Семей стали 38-м и 39-м по счету, присоединившимися к международной программе «Зеленые города». В ее рамках они получат поддержку в подготовке индивидуальных планов действий по улучшению экологической ситуации. Это позволит определить приоритетные экологические проблемы и осуществить необходимые меры для их решения, а также привлечь инвестиции. Благодаря пилотным проектам, которые запустят в этих городах, планируется привлечь более 30 млн евро (эквивалент в тенге). Приказ о запуске подпишут до мая 2020 года.

Проекты направлены на модернизацию систем управления твердыми бытовыми отходами. В свою очередь привлечение гранта и льготного заемного финансирования в регион позволит улучшить техническое состояние городских инженерных инфраструктур, внедрить «зеленые» инвестиции в жилищно-коммунальный, транспортный и энергетический секторы.

На сегодняшний день программа «Зеленые города» реализуется в более чем 20 городах мира и позволяет привлечь финансирование в размере порядка 1 млрд евро. К примеру, инвестиции в Кишиневе (Республика Молдова) составили 10 млн евро (реновация 120 зданий, включая детские сады, школы и больницы), в Белграде (Республика Сербия) — 20 млн евро (реконструкция одной из самых оживленных дорог города «Зеленый бульвар», включая модернизацию трамвайных путей, тротуаров, системы уличного освещения, светофоров и системы контроля), в Варне (Болгария) — 10 млн евро (модернизация дорог, парковочных зон и зарядных станций для электромобилей).

Стоит подчеркнуть, для эффективного привлечения средств международных и финансовых организаций в инфраструктуру региона акимат Восточного Казахстана с 2015 года проводит активную работу с Европейским банком реконструкции и развития. Реализуется она в рамках договоренности о партнерстве между Правительством РК и ЕБРР по усилению сотрудничества, направленного на содействие устойчивому развитию и росту экономики Республики Казахстан. С 2015 по 2020 годы по 12 реализуемым инвестиционным проектам с ЕБРР общая сумма составила 74,7 млрд тенге.

Пресс-служба акима ВКО