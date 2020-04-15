«Ставьте перед собой высокие цели»

12 апреля замечательный человек и заслуженный педагог Толеугайша Садвалиевна Масалимова отметила 70-летний юбилей. Более 45 лет она посвятила делу просвещения, воспитав не одно поколение казахстанцев. Секрет ее жизненного и профессионального долголетия прост – учиться новому и радоваться жизни.

Толеугайша Масалимова из тех счастливых людей, кто нашел призвание и сумел сполна реализовать талант педагога и наставника. Свой профессиональный путь выпускница Семипалатинского педучилища им. М. О. Ауэзова начала в 1969 г. учительницей начальных классов средней школы № 2 в Аягозе. Вскоре, окончив филологический факультет Семипалатинского пединститута им. Н. К. Крупской, она получила специальность «Учитель русского языка и литературы». Педагогическая деятельность стала для нее смыслом жизни, подпитывая энергией и мотивируя двигаться вперед. Толеугайша Садвалиевна принадлежит к тем редким педагогам, которые вдохновляли своих учеников, заряжали стремлением к получению знаний, любознательностью и научным поиском.

В 1981 году ее назначили заместителем директора по учебно-воспитательной работе школы-гимназии № 3, а позднее – директором учебного заведения. До самой пенсии Толеугайша Садвалиевна проработала в школе, которая стала для нее вторым домом.

OPEN MIND

Благодаря труду и стараниям руководителя-энтузиаста школа-гимназия была признана одной из лучших в области и республике по качеству обучения и успехам выпускников. Открытый новому, приветствующий инновации руководитель оперативно внедрял в образовательный процесс новейшие методики преподавания и передовые технологии, что благотворно влияло на успехи и школьников и учителей. Яркий пример тому – экспериментальное преподавание уроков на трех языках еще до внедрения трехъязычной системы обучения. Англичане о такой черте характера говорят open mind.

Коллеги всегда очень тепло отзываются о Толеугайше Садвалиевне, считая ее учителем от бога. Передавая свои знания, умения и опыт молодым, она всегда видит свое призвание в воспитании достойных, духовно и нравственно богатых личностей. «Всегда ставьте перед собой высокие цели!» – наставляет она своих детей и учеников.

Благодарные воспитанники оправдали ожидания своего педагога, добившись высот в самых разных сферах: образовании, экономике, государственной службе, социальной работе и других. Сегодня она часто встречает их, а ее дети при этом шутят: «Куда с мамой ни пойдешь, повсюду ее ученики». Она помнит всех по именам, а они приглашают ее на юбилейные и семейные торжества, праздники и свадьбы своих детей и внуков.

Плодотворная и успешная деятельность талантливого педагога отмечена государственными наградами: «Отличник просвещения СССР», «Отличник просвещения КазССР», медалью

Ы. Алтынсарина, «Ветеран труда», многочисленными грамотами и благодарностями.

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

В своем загруженном графике элегантная, красивая, с доброй улыбкой на лице Толеугайша Садвалиевна в ходе встреч с молодыми учителями и руководителями школ каждого заряжает своим жизнелюбием. Неутомимая и энергичная женщина удивляет тем, что постоянно пробует себя в новых сферах. Поверив в свои силы и способности, она прошла обучение, освоив новую профессию финансового консультанта, и стала работать в центре обслуживания № 3 Аягозского филиала «Жилстройсбербанка Казахстана».

– Мой многолетний педагогический опыт позволяет в доступной и понятной форме довести до рядовых граждан информацию о продуктах и услугах банка и, соответственно, открывающихся перед ними новых перспективах и возможностях, – поясняет именинница.

Являясь членом партии Nur Otan, она всегда находит время для общественной работы. Выступая на различных площадках, разъясняет суть государственных программ и социально значимых событий.

Дочь Толеугайши Садвалиевны Алия Масалимова пошла по стопам мамы и сегодня, будучи доктором философских наук, профессором, руководит факультетом философии и политологии ведущего университета – КазНУ им. аль-Фараби. Сын Ардак Масалимов окончил Университет

Дж. Хопкинса (США), кандидат политических наук, успешно работает в Атырау.

Подрастают два внука и две внучки, которые в условиях самоизоляции поддерживают ее бодрый дух и хорошее настроение совместным изучением английского языка через различные мобильные приложения и бесплатные онлайн-занятия.

– Когда ты учишься, ты всегда остаешься молодым! – цитируя Генри Форда, с улыбкой говорит Толеугайша Садвалиевна. – Ведь впереди столько нового и интересного…