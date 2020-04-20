Стабильное положение

В Бескарагайском районе продолжаются противопаводковые мероприятия.

По информации районного акимата, на сегодняшний день ситуация стабильная.

– На окраине села Бескарагай, где несколько лет происходило поднятие грунтовых вод в весенний период, разлива не наблюдается, – отметил руководитель отдела ЧС Бескарагайского района Кабиржан Саметаев. – Активность подводных ключей мелководных озер – Куликовского, Камышанского и Доманского мониторим ежедневно. В целом снежный покров почти сошел. Река Иртыш чистая ото льда. Угрозы подтопления жилых строений нет. Продолжается откачка воды с улиц с помощью мотопомп.

Напомним, постановлением акимата Бескарагайского района утвержден План противопаводковых мероприятий на весенний период, создан оперативный штаб, задействованы необходимые резервы и службы. Разработан алгоритм действий для каждого населенного пункта, который находится в группе риска.

По словам Карибжана Саметаева, комплекс превентивных мер (своевременный вывоз снега, очищение арыков и водопропускных сооружений, укрепление земляной насыпи и преграждений), проведенных отделом ЧС совместно с районным акиматом, дал положительные результаты.

Аналогичная профилактическая работа проведена в Жетыжарском, Глуховском, Долонском и других сельских округах.