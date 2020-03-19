Ссылка за ссылку

На зданиях и гаражах недалеко от школы, где учатся мои дети, регулярно появляются надписи со ссылками на разные сайты. От других родителей я узнала, что таким образом рекламируют запрещенные препараты, а по этим ссылкам их можно приобрести. Эти надписи закрашивают. Какие еще существуют меры противодействия тем, кто этим занимается?

Людмила Вишневская, Усть-Каменогорск

Как сообщил начальник Следственного управления Департамента полиции ВКО полковник полиции Айдос Оспанов, в 2020 году в законодательство РК были внесены изменения и дополнения, из них ряд поправок как раз направлен на ужесточение ответственности за незаконный оборот наркотических средств с использованием электронных информационных ресурсов.

Теперь такие деяния отнесены к категории особо тяжких преступлений, а за их совершение предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет (ранее – от 5 до 10 лет). Склонение к потреблению запрещенных веществ с использованием электронных информационных ресурсов также отнесено к тяжким преступлениям, за его совершение предусмотрено от трех до восьми лет лишения свободы (раньше был штраф до четырех тысяч МРП либо лишение свободы до четырех лет). Помимо этого, в целях противодействия вовлечению граждан в сферу незаконного оборота наркотиков введена уголовная ответственность за пропаганду или незаконную рекламу запрещенных препаратов (раньше ответственность была административной), за это деяние предусмотрено до трех лет лишения свободы (при отягчающих обстоятельствах – от трех до шести лет).