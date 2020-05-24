Срок зависит от качества

Каждый второй участок строительства или ремонта дорог в регионе проводился с нарушениями.

В рамках проекта «Сапалы жол» представители антикоррупционной службы и Национального центра экспертизы качества дорожных активов провели совместный рейд. Они проинспектировали строительство дороги республиканского значения Усть-Каменогорск – Семей – Нур-Султан протяженностью два километра.

Как отметил руководитель Управления ДАПК по ВКО Ренат Набиев, мониторинг показал, что строительство этой дороги проводится с нарушениями. По его словам, толщина слоя асфальтобетонного покрытия составляет всего 6 сантиметров. По нормам толщина должна составлять 12 сантиметров.

– Такие упущения при ремонте и строительстве отрицательно влияют на качество дорог, – констатировал Ренат Набиев. – В первую очередь, подрядные организации должны понимать, что срок службы дорожного полотна зависит именно от качества строительства.

По информации областного антикоррупционного ведомства, с начала года на дорогах региона проведено 61 мероприятие с отбором проб для анализа. В итоге вопиющие нарушения выявлены в 31 случае. То есть каждый второй ремонт или строительство дорог проводились с различными нарушениями.

Марк Касымов