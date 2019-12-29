Сроки продлены

В Казахстане утвержден перечень заболеваний, по которым инвалидность будет устанавливаться на пять лет.

По информации пресс-службы Управления координации занятости и социальных программ ВКО, в правила проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ) внесены изменения в соответствии с рекомендациями Координационного совета в области социальной защиты инвалидов. В состав этого совета входят представители общественных объединений лиц с инвалидностью. Как стало известно, они неоднократно отмечали неудобства, связанные с необходимостью частого прохождения переосвидетельствования по заболеваниям с неблагоприятным реабилитационным прогнозом.

Как сообщается в официальном пресс-релизе управления, Министерством труда и социальной защиты населения РК в рамках реализации Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года внесены изменения в правила проведения МСЭ. В частности, утвержден перечень заболеваний, при которых инвалидность взрослым будет устанавливается на 5 лет.

Заместитель руководителя ведомства Ерболат Ошакбаев рассказал, что в перечень вошли 19 заболеваний с выраженными нарушениями функций организма, с сомнительным или неблагоприятным реабилитационным прогнозом, по которым инвалидность может быть установлена на этот срок. В их числе злокачественные новообразования с выраженными явлениями интоксикации, умеренная умственная отсталость, шизофрения с выраженным нарушением психики, сахарный диабет со значительно выраженным множественным нарушением функций органов и систем организма, хроническая болезнь почек V стадии и другие заболевания.

– Инвалиды с этими заболеваниями будут проходить переосвидетельствование один раз в 5 лет, – пояснил он. – Ранее лицам старше 18 лет инвалидность устанавливалась сроком на один, два года либо бессрочно.

Наряду с этим расширен действующий перечень необратимых анатомических дефектов, при которых лицам старше 18 лет вторая группа инвалидности устанавливается без срока переосвидетельствования.

Кроме того, расширен перечень медицинских показаний, при которых ребенок до 16 лет признается инвалидом. Так, в действующий перечень показаний для установления инвалидности сроком на 5 лет включены детский аутизм, синдром Аспергера, атипичный аутизм, а также при повторном переосвидетельствовании – сахарный диабет 1 и 2 типа и другие показания. Сообщается, что инвалидность до 16 лет будет устанавливаться при наследственных заболеваниях кожи, синдромах Дауна и Ретта, прогрессирующих мышечных дистрофиях, врожденных миопатиях и при повторном переосвидетельствовании детей с аутизмом, синдромом Аспергера, атипичным аутизмом.

Также регламентирован порядок переосвидетельствования ранее установленного срока инвалидности и утраты трудоспособности при изменении состояния здоровья. Теперь на досрочное переосвидетельствование люди с ограниченными возможностями будут направляться не только при ухудшении состояния здоровья, но и при его улучшении.

Еще одним нововведением является использование средств аудио- и видеозаписи при проведении заседаний служб МСЭ. Приказ вступит в силу в январе 2020 года.

Ерик Абитов

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