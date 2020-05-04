Средства для развития

На льготное финансирование предпринимателей региона в текущем году направят 2,8 миллиарда тенге.

Восточно-Казахстанский филиал АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» планирует в 2020 году выдать в качестве льготных микрокредитов в рамках реализации Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» 2,8 миллиарда тенге.

Как отметили в областном филиале фонда, ряд задач, направленных на поддержку предпринимательского сектора, обозначил в своем заявлении 31 марта 2020 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Наряду с налоговыми преференциями, отсрочкой платежей по займам, запретом на проверки, Президент Казахстана особенно отметил вопросы широкой и качественной занятости, бесперебойного обеспечения деятельности аграрного сектора, необходимость увеличения объемов кредитования малого и среднего бизнеса.

Начиная с 2013 года АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» является финансовым оператором государственных программ, предусматривающих финансирование малого бизнеса. С 2017 года компания реализует второе направление Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек» по кредитованию предпринимательства.

В 2019 году Восточно-Казахстанским филиалом АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в рамках этой программы профинансировано 798 заемщиков на общую сумму 2,7 млрд тенге. Они пошли на организацию и расширение собственного дела на селе, в том числе 35 займов на общую сумму 105,5 млн тенге выдано многодетным и малообеспеченным семьям региона.

С помощью своих кредитных продуктов АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» финансирует проекты по различным целевым направлениям. Это развитие животноводства, растение-

водства, развитие сельского предпринимательства, проекты по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции.

По условиям этой программы кредиты выдаются по ставке вознаграждения 6 процентов годовых на различные цели. При этом эффективная ставка вознаграждения составляет не более 6,7 процента годовых.

Её участниками могут стать предприниматели, открывающие новый или развивающие действующий бизнес как сельскохозяйственного, так и несельскохозяйственного направления. Потенциальный заемщик должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства, положительную кредитную историю, залоговое имущество для обеспечения кредита и не иметь просроченной задолженности в бюджетные и финансовые организации.

В зависимости от кредитного продукта варьируются период, суммы, продолжительность льготного периода. Также в условиях кредитования фонда учтена специфика деятельности аграриев, в том числе сезонность и цикличность сельскохозяйственных работ.

Так, например, жительница Зайсана, многодетная мать Айнур Кумарбекова, приступила к реализации собственного бизнес-плана. Её идея – развитие животноводства, в частности разведение крупного рогатого скота и получение сельхозпродукции. Для этого она получила заём в Восточно-Казахстанском филиале АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». Средства ей понадобились на приобретение 11 коров и кормов для них.

Сельский предприниматель Орынбай Тырнаков из села Көкжыра Кокпектинского района также получил финансирование на развитие животноводства и растениеводства. В марте 2020 года он обратился в Восточно-Казахстанский филиал АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и получил кредит из средств программы «Еңбек» под 6 процентов годовых сроком на пять лет. На эти деньги фермер приобрел колесный трактор «Беларус».

По всем вопросам Восточно-Казахстанский филиал АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» просит обращаться по адресу:

г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай батыра, д. 87/2, 3-й этаж, либо в отделение филиала в Семее по адресу: г. Семей, ул. Мәңгілік Ел, 9.

В целом по стране, по информации пресс-службы Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства (дочерняя компания холдинга «Каз-Агро»), планируется выдать в качестве льготных микрокредитов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» 36 миллиардов тенге.

– Всего за эти годы по линии фонда в рамках программы «Еңбек» по Казахстану выдано более 53 тысяч микрокредитов на сумму 160 миллиардов тенге, – проинформировала представитель АО ФФПСХ Алия Есенбаева. – С их помощью обеспечена занятость более 53 тысяч сельских жителей.

Марк Касымов