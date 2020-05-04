Средства для развития

Агропром, Енбек

На льготное финансирование предпринимателей региона в текущем году направят 2,8 миллиарда тенге.

Средства для развития

Восточно-Казахстанский филиал АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» планирует в 2020 году выдать в качестве льготных микрокредитов в рамках  реализации Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» 2,8 миллиарда тенге.

Как отметили в областном филиале фонда, ряд задач, направленных на поддержку предпринимательского сектора, обозначил в своем заявлении 31 марта 2020 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Наряду с налоговыми преференциями, отсрочкой платежей по займам, запретом на проверки, Президент Казахстана особенно отметил вопросы широкой и качественной занятости, бесперебойного обеспечения деятельности аграрного сектора, необходимость увеличения объемов кредитования малого и среднего бизнеса.

Начиная с 2013 года АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» является финансовым оператором государственных программ, предусматривающих финансирование малого бизнеса. С 2017 года компания реализует второе направление Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек» по кредитованию предпринимательства.

В 2019 году Восточно-Казахстанским филиалом АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в рамках этой программы профинансировано 798 заемщиков на общую сумму 2,7 млрд тенге. Они пошли на организацию и расширение собственного дела на селе, в том числе 35 займов на общую сумму 105,5 млн тенге выдано многодетным и малообеспеченным семьям региона.

С помощью своих кредитных продуктов АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» финансирует проекты по различным целевым направлениям. Это развитие  животноводства, растение-
водства, развитие сельского предпринимательства, проекты по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции.

По условиям этой программы кредиты выдаются по ставке вознаграждения 6 процентов годовых на различные цели. При этом эффективная ставка вознаграждения составляет не более 6,7 процента годовых.

Средства для развития

Её участниками могут стать предприниматели, открывающие новый или развивающие действующий бизнес как сельскохозяйственного, так и несельскохозяйственного направления. Потенциальный заемщик должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства, положительную кредитную историю, залоговое имущество для обеспечения кредита и не иметь просроченной задолженности в бюджетные и финансовые организации.

В зависимости от кредитного продукта варьируются период, суммы, продолжительность льготного периода. Также в условиях кредитования фонда учтена специфика деятельности аграриев, в том числе сезонность и цикличность сельскохозяйственных работ.

Так, например, жительница Зайсана, многодетная мать Айнур Кумарбекова, приступила к реализации собственного бизнес-плана. Её идея – развитие животноводства, в частности разведение крупного рогатого скота и получение сельхозпродукции. Для этого она получила заём в Восточно-Казахстанском филиале АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». Средства ей понадобились на приобретение 11 коров и кормов для них.

Сельский предприниматель Орынбай Тырнаков из села Көкжыра Кокпектинского района также получил финансирование на развитие животноводства и растениеводства. В марте 2020 года он обратился в Восточно-Казахстанский филиал АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и получил кредит из средств программы «Еңбек» под 6 процентов годовых сроком на пять лет. На эти деньги фермер приобрел колесный трактор «Беларус».

По всем вопросам Восточно-Казахстанский филиал АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» просит обращаться по адресу:
г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай батыра, д. 87/2, 3-й этаж, либо в отделение филиала в Семее по адресу: г. Семей, ул. Мәңгілік Ел, 9.

В целом по стране, по информации пресс-службы Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства (дочерняя компания холдинга «Каз-Агро»), планируется выдать в качестве льготных микрокредитов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» 36 миллиардов тенге.

– Всего за эти годы по линии фонда в рамках программы «Еңбек» по Казахстану выдано более 53 тысяч микрокредитов на сумму 160 миллиардов тенге, – проинформировала представитель АО ФФПСХ Алия Есенбаева. – С их помощью обеспечена занятость более 53 тысяч сельских жителей.

Марк Касымов

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