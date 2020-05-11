Справка через онлайн-сервис

По окончании режима чрезвычайного положения Центры обслуживания населения в Восточном Казахстане будут работать в новом формате.

Об этом сообщил директор филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Восточно-Казахстанской области Азамат Есембулов. По его словам, нововведения приняты с целью нераспространения коронавирусной инфекции и обеспечения безопасности граждан.

– Жизнь диктует новые правила, – сказал Азамат Есембулов. – Чтобы обезопасить друг друга, мы вынуждены изменить формат работы ЦОНов. Более двух тысяч работников госкорпораций по республике через операторов 1414 и виртуальных ассистентов будут помогать гражданам получать электронные услуги дистанционно.

Изменения коснутся как вида государственных услуг, оказываемых населению, так и самого формата их предоставления. Теперь в Центрах обслуживания населения восточноказахстанцы смогут получить порядка 97 бумажных услуг, которые доступны в электронном формате, и результаты услуг, заранее оформленных на портале электронного правительства.

– Посещение Центра обслуживания населения будет возможно только при условии предварительного бронирования очереди, – проинформировала заместитель директора филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по ВКО Асель Мамажанова. – Это исключит скопление граждан и опасность заражения коронавирусной инфекцией, а также значительно сэкономит время.

Отметим, что для пенсионеров, многодетных семей и инвалидов будет работать льготное окно в каждом фронт-офисе, и они смогут получать услуги непосредственно в ЦОНе. Им также необходимо заранее бронировать свое посещение и подходить в строго отведенное время, так как на каждого клиента отводится 30 минут для оказания услуги. В ином случае придется пройти процедуру бронирования снова.

– Клиенту предоставляется возможность единожды в день забронировать очередь под своим ИИН, – пояснила Асель Мамажанова. – В настоящее время есть два способа бронирования очереди: позвонить по номеру 1414 или записаться через специальный сервис на портале электронного правительства egov.kz.

Для лиц, не имеющих возможности забронировать очередь, будет функционировать центр самообслуживания по адресу: Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 159/4. Там организовано 15 рабочих мест, которые технически оснащены. Также в учебных заведениях и медицинских организациях города действуют 67 секторов самообслуживания. В Семее при государственных учреждениях функционируют 80 уголков самообслуживания.

Добавим, что изменения коснутся ЦОНов и спецЦОНов, расположенных в Усть-Каменогорске и Семее, остальные будут работать в прежнем режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Александра Исаева