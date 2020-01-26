Споткнулись на скользком льду

В третьей домашней игре Высшей хоккейной лиги – Кубка Шелкового пути подопечные Алексея Ждахина в овертайме уступили «Ижстали» (Ижевск).

После двух побед подряд над такими серьезными соперниками, как нефтекамский «Торос» и альметьевский «Нефтяник», болельщики ждали от «Торпедо» если не такой же разгромной (как в случае с «Торосом»), но хотя бы волевой (как с «Нефтяником») победы. Однако все прогнозы разбились о защиту ижевских хоккеистов.

Наша команда выходила на матч как несомненный фаворит противостояния. Однако, несмотря на ярлык аутсайдера, команда из Ижевска подошла к игре крайне собрано и серьезно. Хотя, возможно, сказались заниженные ожидания о «проходном» матче и сопернике – игроки «Торпедо» явно недооценили своего визави (или же переоценили свои возможности).

Открыли счет гости – уже на восьмой минуте первого периода в контратаке отличился Валентин Макаров. Ответная шайба не заставила болельщиков долго ждать. Не прошло и полминуты, как Иван Исаев сравнял счет. К сожалению, на этом результативные действия от обеих команд завершились. Острые голевые моменты и «Торпедо», и «Ижсталь» продолжали создавать, но не смогли довести реализацию до конца. Стоит отметить мастерство и реакцию вратарей обеих сторон, которые всеми силами защищали свои ворота.

Несмотря на все безуспешные попытки команд выйти вперед в основное время матча, игра перешла в овертайм. Тут более волевыми показали себя игроки «Ижстали» – Евгений Орлов принес своей команде победу, поразив ворота «Торпедо» на 63-й минуте. Отметим тактическую составляющую на матче от гостей – они старались играть от защиты.

– Соперник был намного сильнее нас в движении, скорости, нашим игрокам было тяжело. Отмечу хорошую игру «Ижстали» в меньшинстве – они не дали нам ничего сделать, – подчеркнул главный тренер ХК «Торпедо» Алексей Ждахин. – К сожалению, некоторые моменты у нас не получились. Будем двигаться дальше, шансы еще есть.

Лучшим игроком матча из «Ижстали» стал Филипп Долганов (вратарь). Лучшим игроком матча из «Торпедо» назвали Владимира Ершова (защитник).

Следующий соперник подопечных Алексея Ждахина – «Молот-Прикамье» (Пермь).

Дамир Омаров

Пресс-служба ХК «Торпедо»