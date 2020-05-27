Спокойствием встречает Маркаколь

На заповедном озере Маркаколь в эти дни рыбная ловля в любом ее виде – под строгим запретом.

Он действует в связи с нерестом ускуча и хариуса и продлится два месяца – май и июнь. Как протекает ответственный период на водоеме, являющемся главной жемчужиной Маркакольского заповедника?

По информации директора Маркакольского государственного природного заповедника Тимура Айкенова, в начале марта прошло выездное межведомственное заседание координационного совета, центральным вопросом повестки которого стала профилактика фактов браконьерства на озере.

В рамках принятых на совещании решений проведена масштабная профилактическая работа. Совершен подворный обход населения, проведены разъяснительные беседы, жителям вручены уведомления с информацией об ответственности за браконьерство.

– Уже последовали ощутимые результаты: незаконный промысел на озере резко сократился, – отмечает Тимур Айкенов. – Специалисты Маркакольского и Тоскаинского сельских акиматов, территории которых находятся в зоне заповедника, продолжают вести профилактическую работу с жителями близлежащих к озеру сел. Доводится информация об изменениях в природном законодательстве и ужесточении ответственности за браконьерство.

КОРДОНЫ НА ОЗЕРЕ

С начала мая по периметру озера выставлены 12 контрольных инспекторских постов. Они заняли свои позиции на вливающихся в озеро речушках: Верхняя и Нижняя Еловки, Карагайлы булак, Глухово, Тихушка, Тополевка, Чумек, Урунхайка – Питомник, Дальний стан…

Для усиления местной охранной службы прислали свои группы поддержки ряд природоохранных организаций области: Государственный лесной природный резерват «Семей орманы», Катон-Карагайский и Тарбагатайский национальные природные парки, Западно-Алтайский государственный заповедник, территориальная инспекция по охране животного и растительного мира, Курчумский районный отдел полиции, природоохранная полиция ДВД ВКО.

Инспекторы на всех кордонах обеспечены средствами связи и табельным оружием. На конных тропах установлены 15 фотоловушек, 11 из них выделены ПРООН в Казахстане. К слову, эта же международная организация ранее предоставила заповеднику автомобиль «Патриот». Помогают заповеднику в эти дни и пограничники – воины войсковой части 2535.

Чтобы посетить инспекторские посты, пришлось отправиться по озеру на лодке к нерестилищам. Примерно через час подошли к речке Тополевка. Лодка, ведомая рукой инспектора Шарипкана Жунусова, плавно двигалась вверх по руслу реки.

– Это одна из самых крупных впадающих в озеро рек, и вверх по ее течению поднимается большое количество рыбы, – отметил начальник службы охраны заповедника Берик Кейзембаев. – Поэтому на этот кордон возлагается большая ответственность.

Высадившись на берег, встретились с десантом инспекторов, которые несут свою вахту на этом кордоне. Балуанбек Болусов и Смагул Сырым рассказали, что это территория пятнадцатого обхода, ее площадь – 650 гектаров. В их группе три инспектора, есть еще один командированный из местного лесохозяйственного у

чреждения.

– Минуло 15 дней, как мы прибыли на кордон, – сообщил старший группы Балуанбек Болусов. – Стараемся работать добросовестно. За время инспектирования вверенного участка фактов браконьерства не выявлено. Условия для работы созданы хорошие, кордон снабжен электрогенератором, есть рации, табельное оружие. В общем, все у нас нормально.

Продолжив путь на лодке, добрались до поселения Верхняя Еловка. Там находится еще один инспекторский кордон, где несут службу пять человек. Двое из них – Кайрат Каримжанов и Максат Омирбаев – командированы в качестве подкрепления из природного резервата «Семей орманы». После 20 мая вместо них прибудет другая смена. Шарипкан Жунусов и Ринат Жулубаев – инспекторы Маркакольского заповедника. Еще одним членом оперативной группы является Георгий Свириденко, работающий бойцом пожарной охраны. В беседе они отметили, что вахта протекает спокойно, браконьерства на их участке нет.

КРЫЛАТЫЕ «БРАКОНЬЕРЫ»

По-прежнему одной из главных проблем на озере остаются стаи бакланов. Увидеть воочию места их гнездования удалось, когда лодка приблизилась к береговому участку, именуемому «Притор». Верхушки деревьев на прибрежной полосе были густо облеплены гнездами бакланов.

По информации специалистов Республиканского института гидробиологии и экологии, которые провели на озере Маркаколь свои исследования, суточная норма потреблении одного баклана – 465 граммов рыбы. По словам специалистов заповедника, в настоящее время популяция этого вида на озере достигает 3-4 тысячи особей.

На озере они находятся с июня по октябрь, то есть в течение пяти месяцев. За этот период бакланы успевают вывести потомство. Несложные подсчеты позволяют убедиться в том, что объемы поедаемой этими птицами озерной рыбы измеряются десятками тонн. Поэтому, как ни крути, а бакланы серьезно уменьшают рыбные ресурсы Маркаколя, больше того, представляют для них серьезную

угрозу.

Как избавиться от крылатых браконьеров? Сложность решения задачи в том, что отстреливать их согласно нормам действующего природоохранного законодательства запрещено. То есть выстреливший в баклана инспектор автоматически оказывается вне закона. Поэтому сотрудники заповедника перешли на иные, не запрещенные методы борьбы. Проводимые против бакланов операции, как считают сотрудники заповедника, дают свои результаты. Рост популяций этих птиц приостановлен.

…Тихо бьет о берег волна заповедного озера. Его панорама и виды села Урунхайка с домами, прилепившимися к берегу и склонам ближней горы, дышат особой умиротворенностью, переносят на время человека, привычного к городской суете, в свой мир. За это и ценят этот дальний заповедный уголок нашей страны. Постараемся сохранить его для себя и потомков.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район