Спеши творить добро

Размышляя о жизненном пути Абая Кунанбайулы, я однажды подумал, а знал ли он о руднике Риддерском в позапрошлом веке? При его обширных философских, литературных, музыкальных интересах география тоже была близка ему, поэтому осмелюсь предположить, что 300–400 вёрст не очень большое расстояние, и он слышал о нашей стороне.

Я попробовал как-то объединить наши горы со степью, где родился великий мыслитель. Жидебай – Риддер, подумал я, эту линию ещё никто не исследовал. В истории всё взаимосвязано, давайте, оставаясь в нашем времени, пристально поглядим на прошлое и будущее.

Словно подслушав мои мысли, сосед по подъезду Сайран Мухамеджанов обратился с просьбой:

– Я знаю, что ты писатель, поэтому прошу тебя отыскать слова Абая, где он говорит, что любого человека можно исправить. Пятьдесят лет назад, когда я учился в Павлодарском педагогическом институте, праздновали 125-летие нашего великого поэта. Торжество проходило в областном театре имени А. П. Чехова, и мне выпала честь написать плакат с этим высказыванием. Теперь через полвека я, к стыду своему, не могу вспомнить текст, что написал когда-то. Дело в том, что до этого случая я никогда не читал Абая, и изречение стало началом моего знакомства с его творчеством. Потом он стал для меня одним из любимых писателей.

Пришлось перерыть несколько томов с высказываниями великих людей – и вот он, забытый текст: «Если бы в моих руках была власть, я отрезал бы язык всякому, кто говорит, что человек неисправим». Сайран был счастлив встрече со словами, которые открыли для него великого казахского акына и мыслителя.

Уже много лет мой сосед на пенсии, но, как и всякому бывшему спортсмену, ему никак не сидится на месте. Он приобрёл велосипед и каждое лето совершает экскурсии по стране: то на родину в Павлодар, то в Астану, иногда берёт с собой внука, которому подарил двухколёсное чудо. Нынче в юбилейный год они собираются в неблизкую поездку на родину Абая, в места, где он родился и творил.

Сейчас, по словам из статьи Президента РК Касым-Жомарта Токаева, идёт нарастание интереса к творчеству философа, ведь «В его стихах и словах были отражены бытие, жизнь, мировоззрение, характер, душа, религия, менталитет, язык, дух народа, а затем всё это превратилось в уникальное явление – мир Абая».

В школах, библиотеках, на предприятиях Риддера всегда широко пропагандировалось литературное наследие творца. Многим известны его слова:

…И свои мысли, и живую речь –

Всё это в СЛОВО остаётся мне

облечь.

Тебе, о человек, мои признанья!

Он жил для народа, и потому его любят казахи, русские, татары, немцы и другие. В прошлом веке почётный гражданин нашего города Юрий Хабаров создал тридцать акварельных портретов Абая и его родственников. Ещё до войны Юру Рерль, это его настоящая фамилия, вместе с родителями выслали из Поволжья в Казахстан, здесь мальчик познакомился и полюбил основоположника казахской литературы, а изучив казахский язык, узнал, что Абай перевёл с немецкого стихотворение Гёте «Горные вершины». Это и послужило толчком для изучения творчества великого мыслителя. В то же время появилась идея создания галереи портретов классика и его окружения. 50 лет художник воплощал в жизнь свою задумку и исполнил свою мечту. Теперь работы находятся в нашем краеведческом музее и путешествуют по другим городам и селам области. Когда Риддерский городской музей в 2017 приезжал с этой выставкой в село Караул, нашлась прямая родственница любимой жены акына Айгерим, которая как две капли воды была похожа на свою прабабушку. Наша современница очень хотела купить портрет, но картины находятся на государственном хранении, и родственнице пришлось довольствоваться фотографией.

Когда начинаешь исследовать какую-то тему, всегда боишься, что не наберёшь достаточно материала, но стоит только окунуться в историю, как появляются новые мысли и люди, которые возникают в нужное время. На днях посчастливилось узнать, что главврач КГУ «РЦ ОССУ» Бериккан Бакибаев является представителем рода Тобыкты, из которого происходит Абай. Пусть не родственник, но очень близок к великому мыслителю.

Русский поэт Евгений Курдаков когда-то тоже имел близкое отношение к Лениногорску (Риддеру), прикоснулся в своих переводах к таланту акына и философа. Вот часть перевода известного стихотворения, написанного в 1896 году:

Бьёмся с жизнью, ушибаясь там и

здесь,

Как принять её такой, как есть?

Только вряд ли есть уверенное

средство

Обуздать самонадеянную спесь.

Ещё один человек объединяет Абая с нашим городом – это, конечно, поэт и краевед Михаил Немцев. Член Союзов писателей Казахстана и России, академик Петровской академии наук и искусств (Санкт-Петербург), он много занимался переводами произведений Абая и современных казахских писателей. Не зря он в 2000 и 2001 годах был участником международного фестиваля поэзии «День Абая». Его перу принадлежит перевод стихотворения, посвящённого молодёжи позапрошлого века.

Современной поры молодёжь,

Единенья в умах не найдёшь –

Друг на друга вражду затая,

Прячет камни за пазухой сплошь.

Продаёт честь и совесть она,

Прекратить этот торг невольна.

Не желает себя утруждать,

Лишь болтать языками сильна…

В этих словах чувствуется стиль стихов Абая, несмотря на сложность перевода, они хорошо передаются в русском тексте.

Переводя молодых поэтов, Немцев вновь сталкивается с основателем казахской литературы. Поэтесса Бакытгуль Кошерова через него приносит в русский язык свою любовь к Абаю.

Огромной силою тревожит моё

сердце,

И тайной вечности пронизан

край степной,

Открыв простор души, поэт,

любимый с детства,

Абай великий встал передо мной…

…И как ручья источник речь

его струилась,

Звучал гармонией тех песен

ладный строй.

И «Назидания слова» в груди

забились,

И наш народ не плакал горестной

слезой.

Большая личность, ты пророк наш

драгоценный,

В твоих следах наш миг счастливый

нами взят.

И молодёжь идёт с мечтою

дерзновенной,

Ты их мечтал увидеть, много лет

назад.

Связывая нити, соединяющие Риддер и Жидебай, я понял: зря боялся невозможности слияния гор и степи. Не так уж они и далеки. Стоит только сходить в Центральную городскую библиотеку им. Н. В. Гоголя, и вы почувствуете, что классик казахской литературы не забыт. Здесь в течение года постоянно работает книжная выставка «Абай и русская классика», проводятся литературные чтения «Вечная поэзия Абая», а на большом экране транслируются фильмы о жизни и творчестве великого мыслителя.

Как сказал Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев:

«Абай – это не только учёный, внесший неоценимый вклад в духовную сокровищницу казахского народа. Абай – это удивительная личность из числа мыслителей мирового уровня».

Главное сейчас, чтобы молодое поколение казахстанцев не потеряло кровную связь с истоками национальной культуры и, осваивая компьютеры, планшеты и смартфоны, хоть иногда заглядывало в книгу и подпитывалось светом душ ушедших писателей. Что такое чтение? Это поиск главной книги, в которой сосредоточена вся мудрость мира. Как говорит казахстанский писатель Николай Верёвочкин: «Она, эта книга, ещё не написана. Она никогда не будет написана… Это означает лишь одно: книга никогда не умрёт. А если умрёт, это будет конец человеческой цивилизации».

Абай Кунанбайулы был великим читателем и до конца своих дней был предан Её Величеству Книге. Значит, пока наши руки тянутся к золотым корешкам томов в нашем шкафу, эра книголюбов продолжается.

Климент Первушин,

почётный гражданин Риддера,

член Союза писателей России

По заказу ОВП Риддера