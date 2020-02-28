Спеть и увидеть Париж

Поклонники французской песни получат возможность поехать в самую романтическую страну мира.

29 марта во французском читальном зале областной библиотеки имени А. С. Пушкина состоится полуфинал ежегодного национального конкурса франкофонной песни. Принять участие в вокальном конкурсе могут как владеющие, так не владеющие французским языком в возрасте от 18 до 28 лет. От молодых исполнителей требуется лишь спеть на этом языке.

Победители обеих категорий отправятся на финальный этап, где будут соревноваться в певческом мастерстве с финалистами из других регионов. В качестве главного приза лучшие из лучших получат возможность бесплатно поехать во Францию.

Запись участников по телефону 8-777-257-13-03.

Гульжан Естаева