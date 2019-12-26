Спасти брак: миссия выполнима

В Восточном Казахстане появятся семейные консультации, работа которых направлена на снижение уровня разводов.

В Усть-Каменогорском городском суде № 1 прошел круглый стол, в ходе которого рассмотрены способы профилактики семейных конфликтов. В заседании приняли участие представители судебной системы, здравоохранения, местной исполнительной власти, общественности, а также ведущие психологи, сотрудники кризисного центра «Ульба».

Согласно статистике, в Восточном Казахстане ежегодно разводится каждая третья супружеская пара. И число разводов неумолимо растет.

По информации председателя городского суда Бауыржана Тайтолеуова, в прошлом году в ВКО было заключено свыше девяти тысяч браков, а расторгнуто свыше четырех тысяч. Итоги уходящего года также свидетельствуют о тенденции увеличения количества разводов. Больше половины заключенных браков не просуществовали и года. Чаще всего расторгают браки люди в возрасте от 18 до 30 лет.

– Мы с вами оказываем государственные услуги населению в пределах своей компетенции и в конечном итоге преследуем единую цель – защиту и укрепление здоровья и благополучия детей. Один из ключевых факторов этого – гармоничные взаимоотношения супружеских пар и их ближайшего окружения, – отметил Бауыржан Тайтолеуов.

Недавно в Усть-Каменогорске была открыта первая в стране семейная консультация. Эта инициатива областного суда была поддержана директором филиала РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» Сергеем Ковалевым.

По его словам, сегодня помогают спасать ячейки общества три психолога. Однако их квалифицированный труд никак не оплачивается – специалисты работают на общественных началах. Сергей Ковалев призвал представителей областного акимата рассмотреть возможные механизмы выделения средств из госбюджета.

Участники встречи обсудили тему необходимости первичной бесплатной психологической помощи семьям, находящимся на стадии распада, консультации по семейным спорам с привлечением психологов.

Уменьшить количество семейных разводов, а значит, и конфликтность в обществе, способствовать примирению супругов, находящихся в конфликте, – это далеко не полный перечень задач, на решение которых нацелен пилотный проект «Семейная консультация».

Первые их офисы, по словам руководителя Управления здравоохранения Ильяса Мухамеджана, планируется открыть в отдаленных микрорайонах Усть-Каменогорска на базе семейно-врачебных амбулаторий.

Если жители региона решат подать заявление в суды на расторжение брака, им будет рекомендовано сначала обратиться в консультацию, где они смогут бесплатно получить квалифицированную психологическую, социальную и юридическую помощь.

По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между городским судом и государственными учреждениями ВКО по реализации проекта «Семейная консультация».

Бахыт Сарсембаева