Спасибо со вкусом

Необычную акцию для поддержания иммунитета медицинских сотрудников провели в Усть-Каменогорске.

По инициативе Молодежного ресурсного центра Управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области состоялась акция «Подари тепло».

Чтобы поддержать врачей, которые следят за здоровьем пациентов, заболевших коронавирусом и находящихся на карантине, сотрудники областного Центра молодежи и ТОО «Эмиль» вручили им корзины с фруктами и молочными продуктами.

По словам организаторов мероприятия, оно посвящается медицинским работникам, которые спасают человеческие жизни, рискуя своим здоровьем.

Напомним, для предотвращения распространения вируса COVID-2019 в стране и регионе приняты все необходимые меры. Большая часть ответственности легла на плечи медицинских работников и сотрудников правоохранительных органов, которые борются с невидимым врагом, проявляя свои лучшие профессиональные и человеческие качества.

Елена Пашке

Фото иллюстрационное