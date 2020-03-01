Спасибо от чистого сердца

В первый день весны в Казахстане отмечают День благодарности. Этот праздник наполнен особенным смыслом.

Напомним, впервые отмечать День благодарности в Казахстане предложил Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев в апреле 2015 года на ХХІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана. «…Было бы справедливым день образования Ассамблеи народа Казахстана, у нас он 1 марта, ежегодно отмечать как День благодарности всех этносов друг другу и казахам, проявившим милосердие, принявшим этих людей как родных», – сказал он тогда.

Все члены Ассамблеи народа Казахстана единогласно поддержали это мудрое решение. В январе 2016 года Президент Казахстана подписал Указ, и в календаре РК появился новый праздник – День благодарности.

Представители разных этносов рассказывают о годах репрессий, массовых переселений, депортации… Так, при сталинском режиме в Казахстан были депортированы 800 тысяч немцев, 102 тысячи поляков, 550 тысяч представителей народов Северного Кавказа, 100 тысяч корейских семей с Дальнего Востока.

Потомки переселенцев благодарят за проявленное добродушие, так же как и казахи, говорят спасибо за вклад представителей всех национальностей в дело мира и согласия в Казахстане, ставшем нашей общей Родиной.

– Мы чтим то, что наши предки как святой наказ передавали из поколения в поколение, – благодарность за доброту, внимание, особое гостеприимство казахской земли, – говорит заместитель председателя азербайджанского этнокультурного объединения Тарбиз Фараджев. – Наша задача – сохранить это богатство и передать его детям. Этот праздник сближает людей.

Бесспорно, главное достижение независимого Казахстана – общественное согласие и национальное единство. В его основе – общие ценности, история, будущее.

– В этом году мы отмечаем 25-летие Ассамблеи народа Казахстана – уникального инструмента гармонизации межэтнических отношений и сохранения общественного согласия, – сказала заведующая секретариатом АНК ВКО Жанна Аскарова. – Это дань уважения друг к другу всех граждан нашей страны, которые плечом к плечу пережили непростые времена и за короткий срок общими усилиями, под руководством нашего Первого Президента Казахстана построили независимый Казахстан. Это благодарность казахстанской земле и казахскому народу, гостеприимно принявшему миллионы людей, представителей разных этносов, приехавших в Казахстан в годы лихолетья.

По словам Жанны Аскаровой, сегодня сотрудники Дома дружбы, открытого самым первым в республике в 1992 году, члены ассамблеи, этнокультурных объединений, научно-экспертной группы активно работают по таким направлениям, как развитие института медиации, координация благотворительности через Клубы меценатов, реализация программы «Рухани жаңғыру» и др.

– Советы общественного согласия, Советы матерей по толерантному воспитанию в семье, созданные на уровне городов и районов, сельских округов, играют важную роль, – отметила Жанна Аскарова. – Мы работаем над качественным составом советов, куда входят лидеры общественного мнения, профессионалы в своей сфере, авторитетные личности. Именно они находятся ближе всех к людям, тесно соприкасаются с актуальными проблемами, волнующими гражданское общество. Акцент – на разъяснительной работе среди населения, особенно отдаленных районов, по укреплению политической стабильности. На заседаниях советов, в том числе выездных, рассматриваются вопросы организации мероприятий для детей с особыми потребностями, многодетных семей, профилактики разводов, продвижения семейных традиций. Ряд проектов осуществлен членами Лиги молодежи АНК ВКО и движения «Жаңғыру жолы», а также добровольцами, ведь это еще и Год волонтера в РК.

Елена Пашке