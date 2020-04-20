Спасибо за помощь

Ежемесячно малообеспеченные и многодетные семьи региона будут

получать продуктовые наборы и товары бытовой химии.

Семьям, получающим адресную социальную помощь, уже начали выдавать гарантированные социальные пакеты, предназначенные для детей от 1 года до 6 лет.

Руководитель отдела занятости и социальных программ Усть-Каменогорска Альмира Мусинова сообщила, что с начала 2020 года для поддержки многодетных и малообеспеченных семей введен гарантированный социальный пакет.

– На сегодняшний день в областном центре по итогам первого квартала адресную социальную помощь получают 567 многодетных семей, – пояснила она. – Состав продуктовой корзины разработан по рекомендациям Министерства здравоохранения, с учетом физиологических особенностей детей разного возраста и пищевой энергетической ценности продуктов.

Многодетная мама Анастасия Семенова, получившая продуктовые наборы и бытовую химию, говорит, что в сложившихся обстоятельствах поддержка государства социально уязвимых семей очень значима.

– В нашей семье большая часть средств тратится на питание, – отмечает женщина. – Теперь мы каждый месяц получаем ощутимую поддержку от государства. Это продовольственные наборы, куда включены продукты с необходимым для детей содержанием витаминов и микроэлементов. Я благодарна за то, что государство не оставляет без внимания многодетные семьи и всегда оказывает помощь.

Бахыт Сарсембаева

Фото иллюстрационное