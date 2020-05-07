Восточно-Казахстанский областной драматический театр запустил на канале YouTube проект «СПАСИБО ЗА ПОДВИГ!», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Из года в год театральные деятели Восточного Казахстана неизменно на «передовой» – вместе со своими земляками, со своими зрителями. Спектаклями, театрализованными представлениями, поэтическими композициями будоражат чьи-то воспоминания, исцеляют чьи-то душевные раны, в неокрепших сердцах пробуждают патриотизм.

Сегодня в репертуаре Восточно-Казахстанского областного драматического театра особое место занимают постановки «Лейтенант Володька» по мотивам повести В. Кондратьева и «Мұрагерлер» («Наследники»)

Д. Исабекова. 9 мая спектакли будут транслироваться на YouTube канале театра в 14.00 и 17.00.

Тяжелые жизненные испытания, выпавшие на долю героев, сломанные судьбы невольно вызывают сочувствие, сострадание, слёзы.

– Пожалуй, нет ни одной семьи, которую бы не затронула трагедия самой кровопролитной из войн. В память о великом подвиге народа и в честь юбилейной даты наш театр, несмотря на ограниченные условия в связи с карантином, нашел способ, чтобы обратиться к своим зрителям с обжигающим, трогательным и ободряющим словом, – рассказал директор ВКО театра драмы Дынмухамет Уябай. – Помимо трансляции знакомых и уже полюбившихся многим нашим зрителям спектаклей мы подготовили специальный проект «СПАСИБО ЗА ПОДВИГ!», состоящий из серии видеороликов. Мы благодарим наших ветеранов за силу воли и духа, героизм, отвагу и неустанный труд!

В проекте «СПАСИБО ЗА ПОДВИГ!» артисты читают стихи, исполняют песни авторства земляков и классиков мировой литературы.

Дарья Волкоедова