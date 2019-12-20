Со спортивным уклоном

В Жарминском районе ВКО проводят благоустройство в четырех населенных пунктах.

В городе Шар начали строительство спортивного комплекса. В нем будет зал для занятия баскетболом, волейболом, мини-футболом, секция бокса, тренировочный и общефизкультурный залы. По предварительным данным, строительство завершат в следующем году. Занятия будут бесплатными.

Помимо этого, в поселке Ауэзов тоже планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс. К реализации этого проекта приступят в 2020–2021 годах. К тому же в планах строительство в поселке Дома культуры. Проектно-сметная документация уже готова.

Дмитрий Одинцов