Соцпомощь призывает к ответственности

У работников социальной службы Курчумского района горячая пора приема документов и последующего назначения адресной социальной помощи нуждающимся семьям.

В эти дни в здании отдела занятости, социальных программ и записей гражданского состояния района многолюдно. Чтобы избежать чрезмерного скопления людей и нервозности, решено принимать документы из сельских округов, всего их в районе 12, согласно графика. Работа по назначению АСП возложена на КГУ «Центр занятости населения» акимата Курчумского района, которое является одной из подведомственных структур отдела занятости.

Первым в графике значится самый густонаселенный Курчумский округ. До 15 января все соискатели АСП из этого округа должны были сдать документы комиссии. Затем она будет работать с малоимущими из Балыкшинского, Абайского, Калгутинского и других сельокругов. В помещении, где ведется прием документов, свою очередь ждут заявители. У каждого из них своя жизненная история и причины, по которым им необходима поддержка государства.

В списке обязательных документов, которые необходимо представить комиссии – заявление по форме, копия удостоверения личности, лицевой счет на получение соцпомощи, справка о доходах семьи, справка с места обучения студента (если таковой есть в семье), документы на ИП (для предпринимателей). Как сообщили члены комиссии, для тех семей, которые в минувшем году уже получали соцпомощь, число истребуемых документов ограничено: необходимые данные уже имеются в компьютерной базе данных.

Уже после того, как у соискателей будут приняты документы, социальной службе района и сельским акиматам предстоит пройти еще один этап: участковые комиссии при сельских округах посетят многодетные и малообеспеченные семьи. Их задача – убедиться в том, что эти семьи в действительности испытывают материальные трудности и заявка их на получение АСП обоснованна, соответствует всем положениям механизма назначения этой государственной соцвыплаты.

По информации специалиста центра занятости Альмиры Кундакпаевой, в 2019 году на территории Курчумского района получали адресную социальную помощь 758 семей, в числе которых 209 многодетных. После дополнительных проверок выявлено 9 недобросовестных получателей, скрывших от участковых комиссий реальные доходы. Все они вернули в казну незаконно полученные суммы АСП. Уже сегодня в центре занятости делают прогноз на уменьшение числа получателей АСП. Связано это с увеличением размера детского пособия, которое будет засчитываться в доход семьи.

– При начислении АСП складываются все доходы семьи и затем полученная сумма делится на число ее членов, – говорит Альмира Кундакпаева. – Если сумма, полученная в результате деления, менее утвержденной в 2020 году черты бедности –21300 тенге, то эта семья имеет право на АСП. Разница между подушевым доходом и чертой бедности составит размер соцпомощи на каждого члена семьи.

Как известно, с 2020 года введен новый формат АСП. Он предполагает назначение выплат поквартально. По истечении каждого квартала получатели обязаны вновь подтвердить свои доходы и справедливость включения в список получателей. Стоит сказать о том, что кроме начисленной денежной суммы, которая составит адресную соцпомощь, дети из многодетных семей будут получать в зависимости от возраста детское питание, продуктовые наборы, средства гигиены. Кроме этого, школьникам гарантируются: бесплатное горячее питание в школах, ученическая форма, теплая одежда – куртки, пальто и др., учебники, канцелярские принадлежности.

Наряду с солидным дополнением названными видами материальной поддержки соцпакета для малоимущих, выросла и мера ответственности получателей АСП. Имеется ввиду обязательное трудоустройство взрослых здоровых членов семей. Варианты работы с учетом профессии, навыков малоимущего безработного будут предложены последнему местными исполнительными органами. В случае если последует необоснованный отказ от работы, ответной мерой, она прописана в законе, станет прекращение выплаты АСП. Таким образом, пострадает вся семья, включая детей. Правда, названный список из соцпакета, предназначенный детям останется неизменным.

Важная для населения страны социальная реформа проводится в жизнь специалистами социальных учреждений. Справедливости ради стоит сказать, что им приходится перелопачивать горы документов, информации о заявителях, то есть трудиться, не считаясь со временем, зачастую без выходных и праздников. Результат этого труда – своевременное получение малоимущими гражданами АСП.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район