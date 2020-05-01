Сохраняя традиции

В нашем регионе армянское этнокультурное объединение «Арарат» создано в 2000 году.

Одним из первых председателей армянского этнообъединения «Арарат» с 2004 по 2010 год являлся Карэн Нариманян. Затем этим важным общественным делом занялся Дживан Маначурян. Благодаря его стараниям в Усть-Каменогорске рядом со Свято-Троицким монастырем появился армянский каменный крест – Хачкар из Еревана.

– Казахстанцы армянского происхождения чтут родные обычаи, – подчеркнул Дживан Маначурян. – На востоке страны проживает около одной тысячи армян. Однако интерес к нашей культуре проявляют представители других национальностей. В целом в регионе создано несколько армянских этнокультурных объединения, в воскресной школе «Возрождение» изучаются армянские обряды, песни, язык.

Активисты армянского этнообъединения Восточного Казахстана сосредоточили свои усилия на консолидации всех слоев населения, создании благоприятных условий для сохранения родных традиций, языка, истории, литературы, народных ремесел, национальной кухни.

В этнодеревне Левобережного музейного комплекса Усть-Каменогорска построена армянская усадьба со свойственной укладу жизни армян архитектурой, домашней утварью, хозяйственными постройками.

Нередко актив армянского этнокультурного объединения выступает инициатором проведения творческих вечеров, круглых столов, встреч поколений, научно-практических конференций. Все это является ещё одним шагом консолидации всех этносов, способствующих формированию казахстанской идентичности и реализации задач АНК.

Трепетно армяне относятся к проведению Дня памяти жертв геноцида (24 апреля) и Дня памяти жертв Спитакского землетрясения (7 декабря).

Способность сопереживать, оказывать поддержку в трудную минуту, трудиться в единой команде – это прекрасные качества армян. Пожалуй, истоки их кроются в том, что представителям этого этноса не единожды приходилось преодолевать страшные испытания и обрушившееся на них горе. Пример тому 7 декабря 1988 года, когда в Спитаке произошло мощнейшее землетрясение. На ликвидацию последствий катастрофы откликнулись не только армяне со всего мира, в том числе из Казахстана, но и люди других национальностей.

Но, пожалуй, самым великим злодеянием стал геноцид армянского народа, совершенный свыше 100 лет назад властями Османской империи. Скорбь и боль не утихают в сердце армян, сколько бы времени ни прошло с тех страшных исторических событий.

Ева Ким