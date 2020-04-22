Сохраним историю

В честь 75-й годовщины Великой Победы в государственном архиве

Глубоковского района созданы фонды «Коллекция документов участников

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» и «Коллекция документов личного происхождения».

По данным специалиста районного архива Вадима Лотова, в состав архивной коллекции вошло большое количество ценных исторических документов, которые помогут сохранить для потомков память о ветеранах войны и труда Глубоковского района.

– Фонды регулярно пополняются, – рассказал он. – В настоящее время собраны документы из личных архивов глубочан, Героев Советского Союза, павших смертью храбрых, – Н. И. Казаченко, Ф. С. Берестова, а также участников войны и ветеранов труда. Среди них уроженцы поселка Глубокое – Г. Н. Курин, А. М. Рожин, С. А. Дмитриев, Б. Куттубаев, В. Е. Маймур, И. П. Потапов, села Кожохово – И. Е. Родионов, Предгорного – Д. И. Парамыгин.

Кроме того, в коллекции собраны архивные документы о людях, прославлявших своим трудом Предгорненский, а позже Глубоковский район и получивших звание «Почетный гражданин». Это заслуженный металлург Казахской ССР Ш. А. Ахметкалиев, отличник народного просвещения А. К. Муравьева, отличник образования Республики Казахстан М. Я. Пекур, ветераны труда – В. Н. Цой, В. В. Фоминых, К. Абенова, А. Е. Дель,

А. И. Бурдаков.

– Многие из этих людей живут среди нас, некоторые не дожили до наших дней, но память о них, об их боевых и трудовых свершениях теперь на долгие годы сохранится в архивных документах, – подчеркнул Вадим Лотов.

По его словам, архив готов принять от ветеранов войны, труда и их родственников на хранение документы личного характера – письма, фотографии, награды, личные вещи, коллекции… Все, что представляет историческую ценность.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район