Соревнуются ветераны

Ради участия в международных соревнованиях ветеран спорта продал корову и отправился за тридевять земель.

А чем еще запомнился международный турнир среди ветеранов «Беловодье-2020» на призы Федерации настольного тенниса Восточно-Казахстанской области в Усть-Каменогорске?

Соревнования проходили на базе ВК специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва для одаренных в спорте детей. В них приняли участие не только спорт-смены из разных районов и городов региона и Казахстана, но и российские теннисисты – из Барнаула и Минусинска.

В возрастной группе 40–49 лет победу одержал мастер спорта СССР и РК Марат Суртубаев из Караганды, на втором месте оказался Алексей Мищук из Павлодара, на третьем – Алибек Нарубаев из Усть-Каменогорска.

Среди спортсменов 50–59 лет равных не было Нуржану Капышеву (Нур-Султан). На остальные места претендовали сразу несколько спортсменов, и только при подсчете набранных очков в сыгранных партиях серебро взял Валентин Сербаев (Барнаул), бронзу – Талгат Ануарбек (Нур-Султан).

Аналогичная ситуация сложилась в группе 60–64 года, где выступал президент Федерации настольного тенниса ВКО Александр Тайбазаров. Однако победил Александр Сартаков (Барнаул), на второй ступени пьедестала почета оказался настойчивый устькаменогорец Николай Курицын, на третьей – неоднократный чемпион Казахстана Хайрулла Когабаев (Караганда).

Теннисисты 65–69 лет разделили места следующим образом: первое занял Николай Вольский (Барнаул), второе – Александр Вдовин (Риддер), третье – Владимир Паньков (Усть-Каменогорск).

Эмоциональной оказалась схватка спортсменов 70 лет и старше. Здесь отличились Тенельбай Даукулов (Актобе), Михаил Горюнов (Минусинск) и восточноказахстанец Владимир Пешков (город Алтай).

– Чтобы выступить в соревнованиях, мне пришлось продать корову и восемь часов на тракторе К-700 пробиваться по бездорожью до Актобе, затем самолетом до Нур-Султана и далее до Усть-Каменогорска, – признался чемпион Тенельбай Даукулов. – Рад, что у меня все получилось. Очень люблю этот вид спорта.

Захватывающая борьба за медали развернулась в абсолютной категории. Победу праздновали карагандинец Марат Суртубаев, павлодарец Алексей Мищук и Александр Сартаков из Барнаула.

Мастера маленькой ракетки получили не только грамоты и медали, но и денежные премии от Федерации настольного тенниса ВКО. Участники остались довольны уровнем организации соревнований. К примеру, Валентин Сербаев из Барнаула признался, что турнир «Беловодье» выгодно отличается от других соревнований высоким качеством организации, гостеприимством и профессионализмом.

Ева Ким